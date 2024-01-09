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竹市府行政效率依舊讓人無言 議員林盈徹：有處長4天不接電話不回應

新竹市府行政效率新年依舊讓人無言，市議員林盈徹去年11月在議事堂送給教育處長一包無鹽開心果，期許教育處行政效律不要讓人無言，沒想到新年開始，教育處的行政效率依舊讓人無言。（照片取自林盈徹臉書）

新竹市府行政效率新年依舊讓人無言，市議員林盈徹去年11月在議事堂送給教育處長一包無鹽開心果，期許教育處行政效律不要讓人無言，沒想到新年開始，教育處的行政效率依舊讓人無言。（照片取自林盈徹臉書）

2024/01/09 13:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員林盈徹去年底在市議會送給市府教育處長陳木金「無鹽開心果」，期許陳木金不要不開心及教育業務不要讓人無言，但2024年新的一年才開始，原期待新年新氣象，市府的行政效率能有所提升，但他說，上週有市民反映三民網球場未來提供的置物櫃將收年費，此舉引起市民反彈，他就此事請教陳木金，沒想到4天來陳木金不僅沒接電話，也未有回應，讓他感嘆市府行政效率還是讓人「無言」。

林盈徹說，三民網球場平時有不少人使用及打球，過去都是免費提供置物櫃供球友擺放物品，如今市府還未與市民溝通就草率片面要收取置物櫃的費用，且一次就要收半年以上的費用，讓不少球友都覺得不合理，建議應採單次收費模式，且置物櫃是提供服務，不應變成市府謀利的工具。

林盈徹接獲市民陳情後便打電話給教育處長陳木金，結果陳木金不僅未未回覆也未接電話，讓他感嘆原期待市府新年新氣象，對相關市政工作能有所提升，結果依然是效率不彰，讓人失望，且回覆民代的效率已超過4天，更何況是一般市民的陳情，如此行政效率，依舊讓他「無言」。

市府教育處表示，為提供三民網球場球友更好服務，活化置物櫃使用效能，避免佔用爭議，三民網球場新設置物櫃正參照其他縣市管理辦法，初步研議收取置物櫃使用費，相關管理辦法尚屬草案中，後續會再向球友們蒐整收費制度的建議，以符合使用者付費原則、維護場館品質及維護本市廣大球友公平權益。

參考的縣市包括台北市網球中心、新北市網球場、台大圖書館等設有置物櫃管理辦法及收費標準的縣市，目前研擬的草案是半年1期收600元，比照其他縣市收費，但仍在草案階段，還未經議會通過。

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