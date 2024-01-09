輔選好姊妹吳思瑤 鄭麗君讚「CP值最高立委」

吳思瑤（後排站台上左）今找來鄭麗君（後排站台上右）、律師團陪同站路口。（記者甘孟霖攝）

2024/01/09 12:38

〔記者甘孟霖／台北報導〕選戰倒數，民進黨台北市第一選區立委候選人吳思瑤，今（9日）上午邀來好姊妹、前文化部長鄭麗君陪同站路口，鄭麗君大讚吳思瑤不僅是文化方面專業立委，也為北投、天母地區付出百分百，可以說是CP值最高的立委。

吳思瑤表示，她每次選舉鄭麗君一定不會也不能缺席，包括上屆選舉在內，鄭麗君這張王牌一定是到最後一週請出來，除了兩人好交情，最能了解女性從政甘苦外，在文化專業領域上兩人也是好戰友，而今天也請來一群律師團陪同站路口，律師們聽到鄭麗君要一起都很興奮。

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她透露與鄭麗君初見時，她是時任行政院長游錫堃的秘書，當時行政院找來鄭當青輔會主委，她也一直偷偷仰慕，後來2人一起到擔任立委，而鄭轉任文化部長後，兩人合作無間，推動許多重大文化治理工作，包含立了文化基本法、國家語言發展法、推動文策院等。

鄭麗君則說，吳思瑤擔任議員時表現就很好，進到國會後，更是公督盟、黨內好友、市民們都認證的優秀立委，她在文化部長任內，只要碰上吳的質詢都有點皮皮挫，因為吳每次都是有備而來，進行非常深入的質詢，也提出很多文化願景，讓她聽了很感動。

她說，許多文化法案、政策都有吳思瑤的身影，吳還會給她一個目標數字，希望到政院全力爭取，也因此他們一起讓文化突破總預算的1%，史上最高。而吳思瑤除了是優秀的話立委，對選區付出也是百分百，可以說是CP值最高的立委。

吳思瑤先前曾說，每到開票日她都會去看展，紓緩選舉的壓力，今年本來選定看名導演蔡明亮的展，但1月13日開票就已經結束，因此她也趕在上週抽空去看，還買了一幅蔡明亮的畫，希望連任後擺在辦公室，而開票當天她可能會快速到北美館晃一晃，這是每4年很重要的一個儀式，她也以此對未來4年的文化工作打一劑強心針。

對於選區對手，以無黨參選的新黨市議員侯漢廷、國民黨張斯綱近期都爭取民眾黨票源，吳思瑤表示，選舉還是要看長期問政累積，而非最後一兩週的拚搏。而對於張斯綱今找來藍營不分區立委候選人謝龍介輔選，吳思瑤則表示，最後階段找人就是為自己長期問政形象強化，至於找來的人能否加分？她找鄭麗君，而張斯綱找謝龍介，「馬上高下立判了」。

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