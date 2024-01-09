為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國民黨操作棄保 陳佩琪︰不道德行為還情勒郭台銘

柯文哲的妻子陳佩琪（中）當起他的分身，今天首度到高雄市場拜票，一早現身左營哈囉市場。（記者葛祐豪攝）

柯文哲的妻子陳佩琪（中）當起他的分身，今天首度到高雄市場拜票，一早現身左營哈囉市場。（記者葛祐豪攝）

2024/01/09 11:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕選戰倒數，民眾黨總統候選人柯文哲的妻子陳佩琪，當起他的分身，今天首度到高雄市場拜票；針對國民黨近期操作棄保，她受訪時批評這是不道德行為，還情勒郭台銘。

今天上午9點半，陳佩琪由民眾黨高雄市黨部主委莊貽量等人陪同，現身左營哈囉市場，向攤商及婆婆媽媽拜票，獲得支持者加油比讚；陳佩琪隨後並前往藍營票倉的楠梓莒光市場拜票。

針對國民黨最近操作棄保議題，陳佩琪受訪表示，柯文哲很早就講過，政黨有自己的主體性，「選戰最後1週再操作棄保，我覺得是不道德的行為」，本來就是要拿政策爭取選民認同。

陳佩琪說，它（國民黨）除了操作棄保很不應該之外，常常就是情緒勒索說「某一個人要去幫他們站台，不然你就是什麼什麼」，柯主席說他不想被騙第二次，但有一個台灣首富名人（指郭台銘）說他已經被騙了好幾次了，現在就被情緒勒索說，他不去站台就怎麼樣。

陳佩琪呼籲，政黨最後1週要用自己的選戰策略，爭取選民最大認同，她每次到市場或車掃時，感受選民對她熱情回饋跟肢體語言，雖然人家說民眾黨是年輕政黨或空氣票，但她覺得「是實實在在、政策受到廣大喜愛支持，絕不是空氣票，希望一次下架藍綠，改變台灣，把國家贏回來交給你!」

她有信心地說，希望最後1週選民把民眾黨的理念散佈出去，「相信這場選戰我們一定會贏的!」

對於今天市場拜票，陳佩琪說，中南部去過好多次市場，這次是第一次到高雄市場掃街拜票，看到很多人給她熱情回饋，如同高雄天氣一樣溫暖熱情。

陳佩琪（左）在左營哈囉市場與支持者合影。（記者葛祐豪攝）

陳佩琪（左）在左營哈囉市場與支持者合影。（記者葛祐豪攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
藍動作頻頻！陳佩琪：不應將「棄保」操作成選戰劇本
2024/01/07 19:21

藍動作頻頻！陳佩琪：不應將「棄保」操作成選戰劇本
陳佩琪彰化掃街維安大陣仗 十多部警車包夾
2024/01/07 12:48

陳佩琪彰化掃街維安大陣仗 十多部警車包夾

別只存台股 全球基建股利率更好！
選前超級週末 吳欣盈雲林車隊拜票
2024/01/06 16:22

選前超級週末 吳欣盈雲林車隊拜票
民眾黨嘉義辦講座 陳佩琪：相信柯文哲一定會贏
2024/01/06 16:12

民眾黨嘉義辦講座 陳佩琪：相信柯文哲一定會贏

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播