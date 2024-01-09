國民黨操作棄保 陳佩琪︰不道德行為還情勒郭台銘

柯文哲的妻子陳佩琪（中）當起他的分身，今天首度到高雄市場拜票，一早現身左營哈囉市場。（記者葛祐豪攝）

2024/01/09 11:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕選戰倒數，民眾黨總統候選人柯文哲的妻子陳佩琪，當起他的分身，今天首度到高雄市場拜票；針對國民黨近期操作棄保，她受訪時批評這是不道德行為，還情勒郭台銘。

今天上午9點半，陳佩琪由民眾黨高雄市黨部主委莊貽量等人陪同，現身左營哈囉市場，向攤商及婆婆媽媽拜票，獲得支持者加油比讚；陳佩琪隨後並前往藍營票倉的楠梓莒光市場拜票。

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針對國民黨最近操作棄保議題，陳佩琪受訪表示，柯文哲很早就講過，政黨有自己的主體性，「選戰最後1週再操作棄保，我覺得是不道德的行為」，本來就是要拿政策爭取選民認同。

陳佩琪說，它（國民黨）除了操作棄保很不應該之外，常常就是情緒勒索說「某一個人要去幫他們站台，不然你就是什麼什麼」，柯主席說他不想被騙第二次，但有一個台灣首富名人（指郭台銘）說他已經被騙了好幾次了，現在就被情緒勒索說，他不去站台就怎麼樣。

陳佩琪呼籲，政黨最後1週要用自己的選戰策略，爭取選民最大認同，她每次到市場或車掃時，感受選民對她熱情回饋跟肢體語言，雖然人家說民眾黨是年輕政黨或空氣票，但她覺得「是實實在在、政策受到廣大喜愛支持，絕不是空氣票，希望一次下架藍綠，改變台灣，把國家贏回來交給你!」

她有信心地說，希望最後1週選民把民眾黨的理念散佈出去，「相信這場選戰我們一定會贏的!」

對於今天市場拜票，陳佩琪說，中南部去過好多次市場，這次是第一次到高雄市場掃街拜票，看到很多人給她熱情回饋，如同高雄天氣一樣溫暖熱情。

陳佩琪（左）在左營哈囉市場與支持者合影。（記者葛祐豪攝）

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