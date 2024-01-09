拉抬謝佩芬拚翻轉！蕭美琴大讚：看到年輕時的自己

民進黨副總統候選人蕭美琴昨晚到場站台，蕭美琴大讚謝佩芬，決定回台貢獻專業，讓台灣更美好，就像年輕時的她一樣。（記者陳冠甫攝）

2024/01/09 00:28

〔記者陳冠甫／台北報導〕民進黨台北市立委第三選區（中山、北松山）候選人謝佩芬昨晚舉辦「衝破藍天、翻轉中山、北松山」晚會，民進黨副總統候選人蕭美琴昨晚到場站台，蕭美琴大讚謝佩芬，決定回台貢獻專業，讓台灣更美好，就像年輕時的她一樣；謝佩芬表示，在距離勝選真的只差一點點！請大家努力拉票，不要讓吳怡農的遺憾再次重演。

謝佩芬昨晚舉辦選前造勢晚會，包含蕭美琴、護國院長蘇貞昌、賴清德蕭美琴全國競選總部主委姚立明、竹北市長鄭朝方、壯闊台灣理事長吳怡農、前北市民政局長藍世聰、多位北市議員到場支持，現場人潮擠爆，上千人佔滿榮星花園噴水池廣場，直到近晚間9點半活動結束。

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蕭美琴說，台灣在壯大實力過程中，需要每一份力量來支持，謝佩芬有豐富的經歷，跟她一樣在美國唸書，放棄高薪舒適的工作，決心回台貢獻專業，參與台灣的進步，讓台灣更美好，就像她20幾年前一樣。

蕭美琴表示，謝佩芬不只有國際經驗，願意臨危受命來到的戰場，服務鄉親的戰場；盼大家再來栽培一位有國際觀、國際經驗有能力的年輕人，雖然她跟佩芬差一個世代，但她覺得有責任來栽培下一代，確保台灣在國際舞台上，持續有一股良善且改變世界的力量。

謝佩芬提到，總統候選人賴清德徵召她參選時說「妳只有一個任務，就是下架王鴻薇」。此外，一年前的今天，吳怡農以些微之差輸給王鴻薇；她強調，現在距離勝選真的只差一點點！請大家今天開始努力拉票、催票，不要讓吳怡農落選的遺憾再次重演。

現場人潮擠爆，上千人佔滿榮星花園噴水池廣場，直到近晚間九點半活動結束。（記者陳冠甫攝）

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