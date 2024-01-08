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境外抹黃又一案！ 洪申翰控遭散播不實性交易影片

民進黨立委洪申翰今（8）日晚間發文表示，傍晚媒體圈在轉傳一支指控他花錢性交易的造假影片，透過國外的色情網站，散播造假不實的資訊，他去年底已向刑事警察局報案。（資料照）

民進黨立委洪申翰今（8）日晚間發文表示，傍晚媒體圈在轉傳一支指控他花錢性交易的造假影片，透過國外的色情網站，散播造假不實的資訊，他去年底已向刑事警察局報案。（資料照）

2024/01/08 23:10

〔記者謝君臨／台北報導〕境外抹黃又一案！民進黨立委洪申翰今（8）日晚間發文表示，傍晚媒體圈在轉傳一支指控他花錢性交易的造假影片，透過國外的色情網站，散播造假不實的資訊。他強調，這當然是完全虛構的事，也是明確的恐嚇犯罪，他去年底已向刑事警察局報案，「且影片裡的男性明顯沒鬍子，身材也比我瘦太多！」

繼民進黨立委羅致政指控遭境外勢力介選、散布並非他的造假性愛影片後，洪申翰也面臨類似狀況，仔細觀察即可發現，其傳播途徑與羅案完全相同，都是境外假帳號貼影片到境外色情網站，然後連結被轉入國內特定媒體。

對此，洪申翰發表4點澄清說明。首先，大約在去年12月底，他收到一封利用編造的資訊，指控他去花錢性交易，對方聲稱手上有影片，來向他恐嚇取財的信件。

「這當然是完全虛構的事，當然也根本不可能有什麼影片，而且這是明確的恐嚇犯罪。」洪申翰說，所以隨後，也在去年底，他就向刑事局報案，目前案件已進入偵辦中。他已把相關人事時地物的真實證據都交給警方，希望很快就能釐清，以及逮捕這個犯罪者。

其次，洪申翰指出，因為這個恐嚇罪犯的信件帳號是境外IP假帳號，且警方研判可能背後是集團運作，所以，警方請他協助偵辦，透過他的回信，希望能取得匯款帳號等更多個人資訊，以利循線追人，提高抓到這個恐嚇集團的機會。

洪申翰說，第三，更惡劣的是，這個恐嚇罪犯詐騙取財不成，轉而把他欲釣其個人資訊的回信，穿插進根本不是他的性愛影片中。他強調：「影片裡的男性明顯沒鬍子，而且身材也比我瘦太多！」編輯剪接成一支造假虛構的影片，透過境外IP假帳號和國外色情影片社群平台，在網路上散佈，企圖想要在選戰的最後階段，影響和介入大選選情。

最後，洪申翰再次強調，這個利用造假訊息來恐嚇的案件，已進入偵辦，犯罪者利用境外假帳號散佈造假資訊，想要影響台灣選舉的意圖非常明顯，他也要請大家跟媒體，不要成為詐騙恐嚇犯的幫凶。

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