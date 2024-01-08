蘇貞昌：民進黨執政比國民黨好 號召選民力挺賴蕭配

民進黨今晚在基隆國門廣場舉辦「信賴台灣基隆之夜」造勢，前行政院長蘇貞昌說，國民黨喊要下架民進黨，民進黨執政不是100分，起碼比國民黨好。他呼籲選民支持賴蕭配，繼續延續蔡英文總統施政建設。（記者俞肇福攝）

2024/01/08 22:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨今晚在基隆國門廣場舉辦「信賴台灣基隆之夜」造勢，前行政院長蘇貞昌說，國民黨喊要下架民進黨，民進黨執政不是100分，起碼比國民黨好，他號召基隆鄉親支持民進黨正副總統候選人賴清德和蕭美琴，接續蔡英文總統施政，繼續帶領台灣繁榮發展進步。

蘇貞昌晚間8點40多分上台致詞說，來基隆心情不一樣，因為基隆是很重要的地方，以前讀大學心情不好就來基隆看船看海。台灣歷史走向世界是從基隆港，鐵路也從基隆港到屏東枋寮。當年「二二八清鄉」部隊也是從基隆港進來。

請繼續往下閱讀...

蘇貞昌說，過去因為戒嚴封鎖，政治綁住基隆和台灣，如果不被封鎖，基隆是通往世界的港口和窗口。台灣人打開戒嚴後，基隆人仍被綁，因為9成5是山坡地，海港是軍事基隆，台灣開放進步，基隆仍悶在這裡，因為軍事管制無法展開手腳。

蘇貞昌表示，基隆能有最大的改變，要感謝蔡英文總統任內，基隆市前市長林右昌把握中央的支持，大大邁開腳步。軍港西遷案若非蔡總統的魄力和眼光，基隆港怎會是現在這個樣子？還有國門、海洋廣場、城際轉運站、郵輪中心，被鎖住的基隆港因為中央有蔡總統的眼光和魄力，地方有林右昌和立委蔡適應集中力量，才打開希望。

蘇貞昌說，先前林右昌助講時提到，建設換人就停止，回到舊勢力就回到舊時代，這不做那不做，做一半不如不做。蔡總統和賴清德擔任行政院長時，把山坡地管制解套。他接棒當閣揆，基隆河谷也解套，大步開放，未來賴清德和蕭美琴接續路線，基隆未來無可限量。

蘇貞昌號召民眾支持賴蕭，也要支持立委候選人鄭文婷，因為看到鄭文婷，就像看到年輕的自己。兩人都是律師，鄭用法律專業照顧弱勢，防疫顧攤商，讓她進立法院修法，幫助賴蕭讓法案通過，不要回到舊勢力、舊時代，要繼續繁榮發展進步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法