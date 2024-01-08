直搗台南廟口開講！柯文哲：唯有民眾黨上去 台灣才有氣象

柯文哲今天晚間在台南市北區鳳山宮廟口開講。（記者王姝琇攝）

2024/01/08 21:56

〔記者王姝琇、楊金城／台南報導〕民眾黨總統候選人柯文哲今天到台南車隊掃街，晚間在北區鳳山宮廟口開講湧入約1500人，柯文哲YT也有2.6萬人觀看。柯文哲強調，唯有民眾黨上去，台灣才會有新政治氣象。

柯文哲今天台南車掃從新營出發，繞行佳里區後再前往麻豆，碰巧民進黨總統候選人賴清德車隊也在麻豆，雙方都在麻豆市區造勢，彼此錯開「王不見王」，傍晚柯文哲徒步在麻豆夜市向鄉親拉票，到麻豆護濟宮參拜後，廟埕有300多位粉絲等候，搶著與柯合照，為他加油打氣。晚間廟口開講現場將近1000張椅子座無虛席，支持者高舉自製手舉牌，高喊凍蒜。柯文哲一上台就感謝台南鄉親的支持，「就是從去年12月16日那場台南造勢開始翻轉。」

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柯文哲表示，舊有政治文化選舉掃街都要有樁腳帶領，民眾黨只要公布地點，很多支持者甚至父母帶著小孩主動出現，代表大家開始思考台灣的未來何去何從；年輕人面對低薪、通膨生活相當辛苦，這場選舉在台灣歷史上的定義，將會是個新政治與舊勢力的對立，「唯有民眾黨上去，台灣才會有新政治氣象。」

柯文哲批評，民進黨執政欠什麼就補助什麼，但卻不解決根本問題，缺蛋就是個很好的例子；他也說，這次選舉有一點讓他非常驕傲，就是民眾黨沒有舉辦過募款餐會，也沒有免費遊覽車載來造勢，再過幾天要成就新政治文化，還是要回到過去國民兩黨意識形態？「拜託各位13號出門投票，支持民眾黨，現在就回家向家裡長輩說服拉票，成就台灣新政治文化。」

柯文哲在台南市北區鳳山宮廟口開講湧入約1500人。（記者王姝琇攝）

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