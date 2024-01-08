韓國瑜酸柯不會贏！柯文哲稱「私下講得不一樣」 韓辦回應了！

韓國瑜6日在藍營造勢場合上酸民眾黨總統候選柯文哲像「空氣槍」，很熱鬧但不會贏。（資料照）

2024/01/08 21:00

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨不分區立委被提名人韓國瑜6日在藍營造勢場合上酸民眾黨總統候選人柯文哲像「空氣槍」，很熱鬧但不會贏，柯文哲7日稱可以理解韓的身分一定要配合藍營操作棄保，其實韓私下跟他說的不一樣，引發外界討論。對此，韓國瑜辦公室今天（8日）針對柯的說法給出回應。

綜合媒體報導，針對韓國瑜公開酸柯文哲是「空氣槍」，熱鬧但不會贏，喊話支持者把票回流給國民黨「侯康配」，柯文哲昨天宣稱「韓私下跟我講的不一樣」，還說他仔細研究韓的發言，韓的原文有說「這不是好不好的問題」，意思就是「柯文哲比較好啦，國民黨總統候選人侯友宜比較不好啦」、「但是我現在掛在這個位置，怎麼辦？」他可以理解韓的壓力，因為韓要配合藍營操作棄保。

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對此，韓國瑜今天下午陪同藍營立委候選人蔣欣璋、洪佳君車掃時，被媒體追問有關柯文哲的說法時，韓僅拱手示意、跟群眾握手外，並未特別回應。不過韓辦發出聲明表示，柯是韓的老朋友，現在已經來到選戰關鍵時刻，只有一個人能當選，韓該說的話都說了，集中選票對國民黨、民眾黨及全體人民都是好的。

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