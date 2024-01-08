為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓國瑜酸柯不會贏！柯文哲稱「私下講得不一樣」 韓辦回應了！

韓國瑜6日在藍營造勢場合上酸民眾黨總統候選柯文哲像「空氣槍」，很熱鬧但不會贏。（資料照）

韓國瑜6日在藍營造勢場合上酸民眾黨總統候選柯文哲像「空氣槍」，很熱鬧但不會贏。（資料照）

2024/01/08 21:00

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨不分區立委被提名人韓國瑜6日在藍營造勢場合上酸民眾黨總統候選人柯文哲像「空氣槍」，很熱鬧但不會贏，柯文哲7日稱可以理解韓的身分一定要配合藍營操作棄保，其實韓私下跟他說的不一樣，引發外界討論。對此，韓國瑜辦公室今天（8日）針對柯的說法給出回應。

綜合媒體報導，針對韓國瑜公開酸柯文哲是「空氣槍」，熱鬧但不會贏，喊話支持者把票回流給國民黨「侯康配」，柯文哲昨天宣稱「韓私下跟我講的不一樣」，還說他仔細研究韓的發言，韓的原文有說「這不是好不好的問題」，意思就是「柯文哲比較好啦，國民黨總統候選人侯友宜比較不好啦」、「但是我現在掛在這個位置，怎麼辦？」他可以理解韓的壓力，因為韓要配合藍營操作棄保。

對此，韓國瑜今天下午陪同藍營立委候選人蔣欣璋、洪佳君車掃時，被媒體追問有關柯文哲的說法時，韓僅拱手示意、跟群眾握手外，並未特別回應。不過韓辦發出聲明表示，柯是韓的老朋友，現在已經來到選戰關鍵時刻，只有一個人能當選，韓該說的話都說了，集中選票對國民黨、民眾黨及全體人民都是好的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
柯文哲說韓私下講的不一樣 趙少康：現在不同 韓國瑜公開支持侯康配
2024/01/08 16:24

柯文哲說韓私下講的不一樣 趙少康：現在不同 韓國瑜公開支持侯康配
韓國瑜酸像「空氣槍」不會贏 柯文哲：怎麼講侯友宜？
2024/01/08 10:22

韓國瑜酸像「空氣槍」不會贏 柯文哲：怎麼講侯友宜？

別只存台股 全球基建股利率更好！
柯造勢場拉票遭酸帶槍投靠 藍4選將否認棄侯保柯
2024/01/08 05:30

柯造勢場拉票遭酸帶槍投靠 藍4選將否認棄侯保柯
韓譏像空氣槍 不會贏 柯：私下跟我講的不一樣
2024/01/08 05:30

韓譏像空氣槍 不會贏 柯：私下跟我講的不一樣

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播