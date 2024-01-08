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要求對廢死表態！藍營成立「反廢死正義大聯盟」

國民黨立委候選人羅智強等人發起「反廢死正義大聯盟」，並簽署「反廢死實現正義公約」。（記者林正堃攝）

國民黨立委候選人羅智強等人發起「反廢死正義大聯盟」，並簽署「反廢死實現正義公約」。（記者林正堃攝）

2024/01/08 20:00

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委候選人賴士葆、羅智強、洪佳君、涂權吉、林國春等人今日下午在國民黨中央黨部召開記者會，宣布成立「反廢死正義大聯盟」，並發起「反廢死實現正義公約」，要邀請正副總統候選人及立委候選人簽署，並預告會在投票前公布結果。

剛開完刀的國民黨台北市議會黨團書記長王欣儀，今日也抱病現身，她表示，國中生割頸案讓她憶起當年她姐姐受害的慘案，她與雙親至今仍活在傷痛的陰影中無法走出，身為受害者家屬，她希望姐姐的死有價值。

「為什麼只有廢死聯盟的聲音，卻沒有反廢死的聲音來對抗。」王欣儀說，希望能實質具體做些什麼，透過成立「反廢死正義大聯盟」，為受害家屬發聲，對抗廢死聯盟。第一步就是要求候選人對廢死議題清楚表態，不容逃避拖過選舉，讓民眾知悉做出選擇。

賴士葆說，民進黨總統候選人賴清德屢次被問到廢死議題，皆不回應，民進黨每個人都在推動廢死的列車上，體恤加害者人權，不體恤受害者人權，選舉到了卻都默不作聲，呼籲民眾週六用選票唾棄民進黨。

涂權吉也說，民進黨完全執政8年，想要廢死可以走正道，提出相關法案、開公聽會等，但民進黨卻不這麼做，與「廢死蟑螂」用各種見不得光的手段推遲死刑，呼籲民眾支持政黨輪替，讓廢死蟑螂在台灣社會消失。

國民黨台北市議員張斯綱批評，民進黨把廢死議題當作騙選票的工具，又不敢落實，就是因為知道國內有超過八成的主流民意是反對廢死，請民進黨政府表達立場，不要再騙票。

羅智強說，「反廢死實現正義公約」就是要讓想隱藏的人無所遁形，未來簽署的候選人進入立法院，反廢死將列為聯合政見，推動修法與敦促政府依法執行死刑，不得過度偏袒加害人、忽略受害者。

「反廢死正義大聯盟」將推動反廢死，保護受害者的權益。（記者林正堃攝）

「反廢死正義大聯盟」將推動反廢死，保護受害者的權益。（記者林正堃攝）

剛開完刀的國民黨台北市議會黨團書記長王欣儀（右），今日也抱病現身。（記者林正堃攝）

剛開完刀的國民黨台北市議會黨團書記長王欣儀（右），今日也抱病現身。（記者林正堃攝）

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