遭林國慶提告誹謗 台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤反告誣告恐嚇

台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤在民雄警分局前說明。（記者林宜樟攝）

2024/01/08 11:54

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤在嘉義縣懸掛質疑無黨籍嘉義縣山區立委候選人林國慶是「中國慶」及到酒店的布條及文宣，遭林國慶提出誹謗及意圖使人不當選等告訴，今天翁渙瑤到民雄警分局說明，並表示將對林國慶提出誣告、恐嚇及毀損告訴。

翁渙瑤說，所有刊登的廣告看板及文宣內容均有出處，都是林國慶自己說過的話，如果說，這些內容是誹謗，林國慶豈不是自打嘴巴，否定自己過去的行為？是不是也覺得自己過往的行為不適合成為立委候選人，如果是的話，請向山區選民道歉。

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翁渙瑤說，林國慶在政見發表會後受訪時表示，他做一個夢，夢到在網路攻擊他的人可能在選舉前會受傷，此言論就是恐嚇，請林國慶展現出民主素養，不要把黑道那一套拿到選舉，動不動就威脅恐嚇。

翁渙瑤說，林國慶如果覺得質疑不是事實，請拿出證據，而不是以恐嚇、破壞布條等方式，這種行為跟中國共產黨一樣，看到不利自己的事證，就是消音、滅證、威脅、恐嚇。翁渙瑤也提出影片，指在民雄鄉嘉80鄉道及建國路三段260巷交叉口的布條疑遭林國慶支持者拆下。

翁渙瑤說，林國慶說過的話，做過的事，要經的起檢驗；去酒店左擁右抱，做出不雅行為，請問說是情色政客有錯嗎？在中國擁有資產的是林國慶，說習近平是全世界最愛台灣的人是林國慶，說是紅統政客有錯嗎？

針對翁渙瑤指控，林國慶競選總部發表聲明，認為對手民進黨嘉義縣立委候選人陳冠廷陣營資助豢養的側翼打手，不斷以抹黑、抹紅等卑劣手段企圖博取新聞聲量與影響選情，已採取法律行動，一定追訴到底，再度重申，不論對手再如何抹黑、抹紅，扭曲造謠，也無法改變人民要改變嘉義，終結明文規定的決心。

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