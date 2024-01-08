3總統候選人僅1人是「正常人」 矢板明夫：希望正常人當選

矢板明夫表示，他聽很多人說大選3位候選人中只有一位是「正常人」，而他希望「正常人」能順利當選。（資料照）

2024/01/08 10:18

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選即將在本週六登場，資深媒體人矢板明夫昨（7日）深夜在臉書分享香港作家蘇賡哲的短文，文中指出很多人喜歡日本，其實是因為日本的「正常人」很多。矢板明夫藉此延伸，表示他聽很多人說總統大選3位候選人中只有一位是「正常人」，而他希望「正常人」能順利當選。

矢板明夫分享香港作家蘇賡哲的短文，蘇賡哲在文中提到，作家余杰幾天前看到一位中國人「若葉」在網路上談論日本人，「若葉」說「日本比國內一萬倍」，不是因為日本福利好或者是物質生活水準有多高，最重要的是日本全是正常人，「遇見傻逼的概率特別低」，所有人都乾淨、有禮、守規矩，不拿人東西、不撒謊、不互相佔便宜刁難人。

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蘇賡哲也在文中回憶，過去他曾認識一位從廣州來多倫多的點心師傅，這位師傅說茶樓老闆「不識好人心」炒他魷魚，因為老闆將過期的牛肉扔進垃圾桶，師傅卻認為「吃不死人的」，從桶中撿回來再用「為老闆省錢」，老闆見狀就開除他。蘇賡哲表示，這位點心師傅就是「若葉」筆下那個不正常的人。

矢板明夫分享此文也有感而發，表示所謂「正常人」其實很簡單，對朋友態度友善、對敵人心懷警惕，聽到很多人說，這次總統大選，三位總統候選人當中，好像只有一位是「正常人」。矢板明夫最後則說：「希望『正常人』能順利當選。」

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