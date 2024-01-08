一早站路口拜票 蔡其昌：「天道酬勤」選民一定看得到

蔡其昌一早在市議員王立任陪同下在梧棲區路口拜票。（記者歐素美攝）

2024/01/08 09:39

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第一選區民進黨立委候選人蔡其昌今天（8日）上午7點多在梧棲區台灣大道及中央路口拜票，蔡其昌強調，選舉最後關頭，相信天道酬勤，最終認真的人，選民一定可以看得到。

蔡其昌一早就在台中市議員王立任陪同下站街頭向往來民眾拜票，許多支持者見狀紛高喊「加油」、「凍蒜」，或豎起拇指，以手勢鼓勵。

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媒體詢問蔡其昌選情，是否很有把握？蔡其昌表示，選舉沒有辦法說每個人都很有信心，最後還是要交給選民決定，但天道酬勤，最終，認真的人，選民一定可以看得到，這幾年認真經營，為鄉親解決問題，「海線不容易」，因為基本設施都不足，當立委不僅要在國會問政、更要熟稔地方，了解鄉親的需要及痛苦，他這幾年的生活日常就是不斷把問題帶到台北解決，一週五天在台北，有空就回到選區跟鄉親在一起，了解鄉親的需要，10幾年來就是這樣的日常。

蔡其昌說，他的選舉策略就是勤走，沒有什麼其他特別的，就是做人腳踏實地、扎扎實實，不要亂抹黑，不要每天講人家壞話，操弄地方政黨對立，平常有在耕耘，選舉認真拜託，他認為這是選民最能接受的方式。

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