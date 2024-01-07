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國會議長曾以膝蓋走路！？ 蕭美琴：無法想像如何向外國人解釋

民進黨副總統候選人蕭美琴今表示，如果國會議長曾以膝蓋走路、喜歡娛樂講大話，她將無法想像怎麼跟外國人解釋。（記者李惠洲攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴今表示，如果國會議長曾以膝蓋走路、喜歡娛樂講大話，她將無法想像怎麼跟外國人解釋。（記者李惠洲攝）

2024/01/07 23:54

〔記者王榮祥、李惠洲／高雄報導〕民進黨副總統候選人蕭美琴今表示，如果國會議長曾以膝蓋走路、喜歡娛樂講大話，她將無法想像怎麼跟外國人解釋。

蕭美琴今晚出席民進黨選前黃金週造勢大會高雄場，她說每次到高雄，都可看見很多新面貌，很感動高雄變美、變得不一樣，而這是大家一起努力的成果。

她進一步提到，很多美國朋友看到她，都稱讚台灣進步、民主跟自由，且願意跟台灣站在一起；這是因為台灣對民主自由堅持，也願作為世界良善力量，經濟表現更讓大家知道台灣的和平穩定是全世界不可或缺，讓外資都願意投資台灣，諸多成績全世界有目共睹。

但創造台灣經濟成果、創造股市翻倍成長同時，難免會有不週到、遺漏的地方，於是提出加薪、減稅、減輕年輕人負擔、讓社會發展更平均的政策。

蕭美琴說，過去高雄人不小心選錯市長，她無法想像怎跟外國人解釋，國會議長曾以膝蓋走路、喜歡娛樂講大話，蔡英文總統已讓世界上架台灣，需要立院每位進步力量、缺一不可， 1/13盼延續高雄光榮時刻，也能延續在世界上架台灣的日子，讓世界看到台灣人守護自由民主的決心。

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