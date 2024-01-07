中共頻繁介選！謝長廷：台灣挺過去將成民主陣營「守護英雄」！

謝長廷表示，這場大選台灣人要是能挺過中共各種認知戰，台灣將成全球民主陣營的「守護英雄」。（資料照）

2024/01/07 19:19

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統暨立委大選進入選前黃金週，面對中國想方設法介入台灣選舉，包括散播假資訊、假民調、激化戰爭風險論製造恐懼等等。對此，我國駐日代表謝長廷直言，現在全世界都在關注這場大選，要是台灣人能夠挺過中共各種認知戰，台灣將成全球民主陣營最強靱不屈的「守護英雄」！

隨著2024總統暨立委大選投票日越來越接近，中國介選手段盡出，甚至驚動美國發聲要求特定國家不要干預台灣的民主選舉。駐日代表謝長廷6日深夜透過臉書表示，「台灣的總統選舉，中國介入的方式很多，目前發現的招待地方里長、收買名嘴、網紅、收買候選人、散播假消息、假新聞、配合特定候選人的戰爭論製造恐怖氣氛來影響選民」。

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他接著說：「台灣站在民主最前線，抵抗來自強國的各種認知戰，洗禮，世界都在看，挺過這一戰，台灣人將成為世界的民主陣營最有經驗，最強靱不屈的守護英雄，在世界民主憲政的歷史上留下光榮的一頁，給自己也給子孫，大家加油！」

網友紛紛表示，「無煙硝的戰爭已經開始，堅強的台灣人要團結打贏這一仗」、「越多台灣人相信中國的兩岸一家親，中國攻打台灣的代價越小」、「這一票也是投給中共看，別再用那種低級收買、誘惑、恐嚇的招數」、「不想選一個對敵國要互相理解兩岸一家親的總統候選人，更不想選一個對敵國要藕斷絲連的總統候選人」。

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