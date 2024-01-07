林飛帆：柯文哲取巧濫用「新政治」 包牌式論述令人懷疑

民進黨前副秘書長林飛帆指出，民眾黨主席暨總統候選人柯文哲的「包牌式論述」令人深切懷疑其兩岸立場，「新政治」被柯這樣取巧的人濫用，但進步的台灣不必被「超越藍綠」、「新政治」等口號包裹。（資料照）

2024/01/07 15:40

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨桃園市黨部前發言人、以無黨參選立委的馬治薇，疑收受中國資助介選涉「反滲透法」遭羈押；民進黨前副秘書長林飛帆表示，所幸馬被提前抓到，否則國會將多一個「馬文君」；他更指出，民眾黨主席暨總統候選人柯文哲的「包牌式論述」令人深切懷疑其兩岸立場，「新政治」被柯這樣取巧的人濫用，但進步的台灣不必被「超越藍綠」、「新政治」等口號包裹。

林飛帆指出，他原先並不知道馬治薇是誰，但很慶幸收受中國資金參選、有洩漏我國情治人員資訊嫌疑的候選人提前被抓到，她若成為立法委員，國會恐怕多一個「馬文君」。至於柯文哲清不清楚馬的問題，大家可以自行判斷，但柯曾執意提名有統戰幹部背景的徐春鶯擔任不分區立委，馬治薇也曾受訪稱柯文哲力主提名她，是中央委員會認為爭議過多才讓她以無黨籍參選，民眾黨也持續輔選，直至確定收押才開除黨籍。

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林飛帆表示，他同意不能在沒有依據之前，質疑別人是與中共唱和，因此他也鮮少使用「中共同路人」作為批評，但中共對台灣的滲透無所不在，這場大選至今更看到大規模的新型態介選手段，包括招待台灣基層里長赴中旅遊，到直接贊助立委候選人，這些事情在沒被發現前，都是安安靜靜的在我們生活周遭發生，馬治薇就是最具體的案例、這樣的人是否適合當立委、跟民眾黨、柯文哲關係為何，大家能夠自己理性判斷。

林飛帆認為，台灣是民主國家，當然可以有不同主張，但絕對沒有不能批判、不能檢驗的道理，柯文哲常講「不要隨便抹紅別人、意見不同就中共同路人」，卻把他人對自己的質疑都貼上「抹紅」標籤，實際上也不是什麼科學理性的新政治；同樣的，一面批藍都是中共同路人，一面批綠都在抹紅自己，也不會讓自己變成「超然中立、超越藍綠」，但這些確實是柯主席最常使用的話術。

林更指出，從短影音看柯文哲，可能很多人都不會發現問題、甚至認為講得頭頭是道，但完整看完就會發現他是「包牌式論述」，各種立場都主張，再拆分每一段話給不同受眾，這也是他深切懷疑柯文哲的兩岸立場及核心立場的原因。

林飛帆說，他曾經也對所謂「新政治」抱有期待，這些年他更清楚新政治的名義，如何被柯文哲這樣取巧的人濫用，民進黨沒有新政治或超越藍綠的口號包裝，也不完美，但8年來，從年金改革、經濟增長、能源轉型、國防改革、婚姻平權、多元化台灣對外貿易的市場、到長照、幼托、租屋補貼、提升基本薪資與減稅，確實一點一滴讓台灣變得更強韌。

林飛帆表示，無論選舉結果如何，台灣會繼續往下個階段走，「唯一的差別是我們選擇往哪個方向走去，是繼續現在走向世界，還是重新走回中國？是繼續強化對外貿易、還是走回一中市場？是繼續提升社會福利資源，還是走回人民自己想辦法？」台灣已經實實在在揮別舊時代、舊路線、擺脫一中泥沼，一個進步的台灣，不必被「超越藍綠」、「新政治」這些口號包裹，相信繼續這個方向，下一個階段的台灣會更強韌與自信。

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