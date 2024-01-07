蔡英文第三度相挺！ 吳沛憶合體藍營「最強里長」

總統蔡英文7日與民進黨立委候選人吳沛憶參訪南機場「樂齡健康站」，同時為吳沛憶的選情加油打氣。（記者羅沛德攝）

2024/01/07 14:14

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市中正萬華選情激烈，總統蔡英文今天第三度為民進黨立委候選人吳沛憶站台，一早拜訪由「最強里長」中正區忠勤里里長方荷生成立的「樂齡健康站」，也在「飛行少年咖啡屋」品嚐由少年咖啡師的手沖咖啡，並現場了解由方荷生所建立的社會安全網模式。蔡英文表示，要研究方荷生的社會安全網模式，並推廣全台灣。

蔡英文、吳沛憶、立委林昶佐、議員劉耀仁7日一同參訪「樂齡健康站」與「飛行少年咖啡屋」，了解由方荷生建立的多元社會照顧模式。國民黨籍里長方荷生表示，感謝過去在民進黨社福委員吳玉琴、林昶佐幫忙下，協助他使用國防部閒置空間成立社福據點、非營利使用。

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吳沛憶則說，疫情期間很多人都是看到里長的臉書，知道該如何送物資，以及如何協助。真正建立社會安全網，提供正面、正向的力量。方荷生提到，萬華疫情期間，他真的看到吳沛憶、劉耀仁的愛心，吳沛憶跟在地年輕人友洗社創林立青、店家涼粉伯當時主動來幫忙方荷生，親自把物資送到弱勢家庭，讓他很感動。

蔡英文說，應研究方荷生社區安全網模式，並推廣到全台灣；當聽到方荷生花東也有推動食物計畫，但需要大家「後車廂」幫忙載運物資，蔡英文笑稱卸任後開車環島旅行，她的後車廂也可以幫方荷生里長載物資。

吳沛憶說，今天是蔡英文第三次來到選區關心選情；最後關頭黨中央、議員都會全部衝度，力拼每個激戰區都要保住席次。

吳沛憶說，今天邀請蔡英文參訪南機場園區「樂齡健康站」，這裡是萬華中正的社福發原地，方荷生過去得過總統文化獎，雖然是不同黨籍黨派，但平時社福幫忙或疫情時，都跟方荷生里長有很多合作，也希望把中正萬華經驗，推廣到全台灣。

吳沛憶接著說，今天也是蔡英文第三次來到選區關心選情，也希望最後關頭，可以再加把勁，贏得最後勝利。

媒體也問及，選舉最後關頭傳出安排黨內大咖輔選不容易。吳沛憶回應，「我們是激戰區」最後時間，黨中央各層級、基層議員都會全部出動，希望把握最後一分一秒，爭取支持，力拼每個激戰區都要保住席次。

議員劉耀仁（左起）、里長方荷生、總統蔡英文、立委候選人吳沛憶、立委林昶佐共聚一堂。（吳沛憶競選團隊提供）

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