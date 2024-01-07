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謝志忠控告江啟臣藉司法轉移團隊涉賄 江陣營：不要作賊喊捉賊

謝志忠到台中地檢按鈴控告對手江啟臣誣告、意圖使人不當選。（謝志忠提供）

謝志忠到台中地檢按鈴控告對手江啟臣誣告、意圖使人不當選。（謝志忠提供）

2024/01/07 12:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第八選區民進黨立委候選人謝志忠，今天上午赴台中市地檢署按鈴，控告對手江啟臣誣告、意圖使人不當選，呼籲江啟臣出面和鄉親交代清楚，競選團隊涉賄案件的細節與內容，不要假司法手段轉移焦點。

謝志忠表示，他在週四召開記者會揭露江啟臣山城競總主委、榮譽副主委雙雙涉賄，遭命鉅額交保，金額創下本屆立委選舉全國最高紀錄，當時就已經要求江啟臣出面向社會大眾說明，但至今沒有看到任何解釋，只看到江啟臣喊抹黑、提告，轉移焦點。

謝志忠指出，他在記者會上指控江啟臣競選幹部涉賄交保都是有憑有據，絕非憑空杜撰，就連江啟臣團隊當天回應的新聞稿都沒有否認競選幹部涉賄交保的事實，江啟臣竟企圖藉誣告方式混淆視聽，擺明濫用司法資源，因此正式對江啟臣提出誣告，因自己所言都事實，江啟臣卻透過誣告、印製文宣等手段，指控自己奧步、抹黑，因此一併提告江啟臣涉犯選罷法，意圖使人不當選。

謝志忠強調，反賄選、護民主是全體鄉親共同堅守的價值，江啟臣有責任和義務針對競選幹部涉賄一事，向鄉親說明清楚講明白！

立委江啟臣服務處發言人王昱翔表示，對手用含沙射影的方式，刻意混淆視聽，嚴重破壞江立委的名譽、人格，目的就是要影響選舉，不就是意圖使人不當選？不斷造謠抹黑，只能以訟止謗。呼籲對手不要作賊喊捉賊，還想興訟浪費司法資源，也請檢調嚴查速辦，確保選舉公平公正。也呼籲選民用選票唾棄奧步、制裁抹黑！

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