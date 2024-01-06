完成首日環山線反毒單車騎行 曾玟學：更有信心衝刺最終勝利

今天一早，曾玟學由頭份競選總部出發，沿台三線往三灣、南庄、獅潭、泰安、大湖挺進，最後抵達今日終點站卓蘭峨崙廟。（曾玟學競總提供）

2024/01/06 18:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣第二選區（山線）立委候選人曾玟學，今（6）日展開「治癒苗栗、破風前行」環山線反毒單車騎行，要把握選前黃金週末，衝刺最終勝利。

曾玟學於選戰中，揭露對手有關毒品的爭議，他服務處也接到許多支持者傾訴毒品帶給家庭的心碎故事，因此宣布將把得票補助款全數捐出，提供反毒防治等公益團體和機構使用，為反毒工作盡一分心力，並規劃於6、7日以單車騎行選區10鄉鎮市的方式，傳達他的意志。

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今天一早，曾玟學由頭份競選總部出發，沿台三線往三灣、南庄、獅潭、泰安、大湖挺進，最後抵達今日終點站卓蘭峨崙廟。曾玟學也透過臉書全程直播，不少網友看了紛紛留言加油打氣，並表示很感動。

完成首日的單車車程，曾玟學表示「腳真的很痠」，尤其苗栗山線地形起伏，單車騎乘並不簡單，感謝沿途鄉親熱情的加油打氣，讓他能成功挑戰首日的路程，還較預計時間提早一個小時抵達卓蘭。

曾玟學說，此次立委選戰也如同環山線反毒單車騎行一樣不容易，但經歷體悟今天的單車騎行，讓他更有信心去跨越重重難關，衝刺最終勝利。

民進黨總統候選人賴清德將於明天上午10點到苗栗市西山聖帝廟參香，曾玟學也將前往合體造勢。因此，曾明日的環山線反毒單車騎行，將於中午從卓蘭出發，沿台十三線往北經公館、苗栗市、頭屋，返回頭份。曾玟學也懇請鄉親持續為他加油打氣。

完成首日的單車車程，曾玟學表示「腳真的很痠」，尤其苗栗山線地形起伏，單車騎乘並不簡單，感謝沿途鄉親熱情的加油打氣。（曾玟學競總提供）

苗栗縣第二選區（山線）立委候選人曾玟學，今（6）日展開「治癒苗栗、破風前行」環山線反毒單車騎行。（曾玟學競總提供）

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