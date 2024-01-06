決戰超級星期六 吳沛憶親子遊行大爆滿
〔記者陳奕劭／台北報導〕2024總統大選倒數一周，決戰「超級星期六」，台北市第五選區（中正、萬華）立委候選人吳沛憶今天（6日）下午舉辦大遊行，參加遊行人潮早早擠滿南昌公園，吳沛憶身穿白色套裝、頭帶貓耳頭飾亮相，漂亮小姐姐外型驚豔全場。親子大遊行冠蓋雲集，文化部前部長鄭麗君、立法委員林昶佐、陳培瑜，「不分區立委黃金陣容」林月琴、張雅琳、石明瑾一齊現身推薦。遊行隊伍更是連綿不絕，活動盛況空前、非常壯觀。
決戰「超級星期六」，吳沛憶舉辦親子大遊行，要給孩子美好未來。活動尚未開始，參加遊行人潮早早擠滿南昌公園，在地鄉親、親子檔、年輕人、長者不分男女老幼都來參加這場歡樂的盛會。活動主角吳沛憶身穿白色套裝、頭帶貓耳頭飾亮相，她漂亮小姐姐外型讓粉絲一見歡呼連連，搶著拍照合影，攝影師更是快門聲不斷。熱情的粉絲也隨著「Team Taiwan」主題曲一同舞動，支持者高喊「票投2號賴清德！7號吳沛憶！6號民進黨！」，南昌公園洋溢著歡喜的氣氛。
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遊行隊伍從南昌公園出發，支持者手拿五顏六色的氣球，更有以各式特色造型亮相的人員，讓遊行增加歡樂的氣氛，多達數百位不分男女老少一起前行，人龍連綿不絕，活動盛況空前、非常壯觀。隊伍橫跨萬華市區，往糖廍文化園區前行，沿途有大量支持者先行守候，向吳沛憶一行歡呼喝采，在地鄉親看到遊行隊伍，更是好評不斷。
吳沛憶致詞表示，希望台灣下一代愈來愈好，在民主自由的土壤長大，小英總統8年執政進步在路上。她呼籲，如果你支持育兒減壓、孩子照顧、長照醫療擴大政策請支持民主進步黨。她拜託大家在投票日為孩子下一代站出來，台灣一定會愈來愈好。