中七選區藍綠拉扯 何欣純穩定前進、林家興緊咬

台中市第7選區（大里、太平）立委候選人何欣純，於公辦政見會強調「我生在這裡，長在這裡，更要奉獻屯區」。（記者黃旭磊攝）

2024/01/05 19:42

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第7選區（大里、太平）立委選情緊繃，現任民進黨候選人何欣純面臨對手、國民黨立委侯選人林家興挑戰，雙方於公辦政見會在屯區「是否一直沒改變」議題針鋒相對；何欣純闡述「屯區交通大進步」3方面「好生活」，林家興認為屯區「一直在這裡沒改變」，鄉親對改變充滿期待。

台中第7選區政見辯論會今晚於YT等頻道撥出，3位候選人何欣純、林家興及林振東皆出席，相較於中二等選區激烈戰況，何欣純未與對手糾纏，在政見會主打政見，從「屯區交通大進步」、「屯區有夠水」及「疼囝仔挺少年」等三面向，闡述選民最關心的交通、用水、青年就業及育兒現況及未來願景。

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何欣純強調，「我生在這裡，長在這裡，更要奉獻屯區」，地方建設不分黨派、沒有顏色，只要民眾有迫切需要就在中央全力爭取，緊盯公共工程進度，治水不淹水、整治綠美化，包括台74草湖交流道等建設也如期如質完工。

何欣純說，新任期將積極爭取青年托育、「長照3.0」經費，提高幼兒園延托、臨托補助並讓家庭照顧假更加彈性，學齡前孩子健保費也將補助，第3胎家庭優先入住社會住宅。

相較於何欣純擘畫願景，林家興訴求屯區鄉親對於建設停滯不滿，不能一直「在這裡」沒改變；林家興提出「屯區復興八策」，強調改變在這裡，讓少年來拚。

林家興說，屯區十幾年沒有重大國家級建設落地，大里太平人口移入高速增長，吸引「新台中人」落腳，屯區不能「一直在這裡沒改變」，尤其是捷運藍線遭卡形成民怨，不能再停滯沈淪，鄉親對改變充滿期待。

台中市第7選區（大里、太平）立委候選人林家興，於公辦政見會提出「屯區復興八策」，強調改變在這裡，讓少年來拚。（記者黃旭磊攝）

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