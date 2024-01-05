政見發表主打在地耕耘17年 許淑華：選不謾罵、會做事的人

民進黨立委候選人許淑華於政見發表會中闡述自己政見，並呼籲大家投給會做事的人。（取自台北市選舉委員會影片）

2024/01/05 18:50

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市區域立委公辦政見發表會今天為第二天，第七選區（松山、信義）下午登場，民進黨立委候選人許淑華主打在地深耕17年，服務案件累積超過七萬筆，並推動中醫義診，長期關心動物議題也辦將近50場的動保活動，她強調身為一位民意代表，應以民意為依歸，還要跨黨派認真的為民眾做事，這是身為民代的基本原則，盼大家選擇會努力做事、不會謾罵、認真幫民眾解決事情的人。

許淑華提出政見表示，台北市都市更新相當重要，但因同意戶比例太高、且容積無法放寬，導致都更受阻，她將推動都更同意戶比例下修、容積放寬；她提出年滿35歲以上女性凍卵補助 政見，目的就是要減輕女性進行凍卵手術的負擔，並實施彈性育嬰假、加碼托育補助的費用。

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許淑華強調，她於議員任內致力推動古蹟保存，像是松山文創園區（松菸）的荷花池及煙囪都是她所搶救下來，過去她還發起搶救三井古蹟，並獲得文資團體的認同，她認為台灣最好的文化就是古蹟，這是台灣的文化資產，讓觀光客來台灣可以看見歷史及故事，進而了解台灣整個文化。

許淑華提到，她自己過去也曾是租屋族，能知道租屋族的辛苦，希望能減輕租屋族的負擔，每個月的租金補貼應要再加碼、放寬租屋補貼的資格，讓年輕人可以好好地努力賺錢、存錢；另外，她也喜歡流行音樂，若選上立委會爭取辦嘻哈音樂祭，認為應好好推動年輕人所喜歡的流行文化、支持流行音樂，也讓流行音樂歌手有個表演的舞台，讓他們不放棄自己的夢想。

許淑華指出，如今高齡化社會，推動長照在地化、提升日托品質、爭取資源建設並建立社區醫療照護，推動調升國民年金、弱勢族群的生活補貼，以及國家社會救助的津貼；在動保議題方面，她認為要建立完善的寵物保險制度，虐待動物的累犯必須加重刑責、增訂暴力有前科的人不得領養動物、推動寵物食品安全的相關的機制把關。

許淑華認為，應要將閒置土地變身成為運動的公共空間，並培養運動員的升學管道，讓想要擔任運動員的孩子們能夠完成自己的夢想，最後她也再次拜託大家，選擇對的人、會做事、認真幫民眾解決任何事的民意代表，若大家有好的意見，也可以提供給她參考，若她進立院一定會持續為民發聲。

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