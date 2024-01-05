「超級紅人榜」重現萬華 于美人週六造勢演唱會

于美人（左）與陳孟賢車掃。（記者陳奕劭攝）

2024/01/05 18:55

〔記者陳奕劭／台北報導〕距離2024大選只剩8天，北市中正、萬華立委「10搶1」競爭激烈，立委候選人于美人打演藝圈牌，她今天（5日）下午與「百萬巨星」陳孟賢一同車掃，隨後造訪雙和市場徒步掃街，讓路過的菜籃族很瘋狂。于美人預告明日週六（6日）晚間6時在龍山寺舉辦的造勢演唱會精彩可期。

力求選戰脫穎而出，「超級紅人榜」主持人于美人今天與該節目走紅的歌手「百萬巨星」陳孟賢一同在龍山寺車掃，她們隨後造訪雙和市場，許多「超級紅人榜」的粉絲聽聞消息，提前在路口等候。

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于美人與陳孟賢一到，支持者們紛紛高喊「于美人凍蒜」，粉絲紛紛搶著與兩人合影，于美人把「超級紅人榜」帶到雙和市場前，路過的菜籃族都大感瘋狂，不只是掃街拜票，于美人也宣傳明天晚間6點在龍山寺舉辦「造勢演唱會」。

于美人預告，明天王彩樺也會來，葉璦菱、官靈芝、鄧品硯，還有很多紅人榜的歌手也會來，精彩可期；她一直希望說選前造勢晚會很歡樂，又是視覺與聽覺的饗宴，不需要每次都選得這麼悲苦。

陳孟賢表示，明天演唱會非常精采，他會盡努力幫助貴人美人姐姐當選，希望全中正萬華都能支持她；他明天會帶來自己的歌，非常適合選舉，會帶來正向的力量，如果他唱〈請你乎我一次機會〉要請大家幫忙喊「凍蒜！」。

于美人與支持者合影。（記者陳奕劭攝）

看到于美人，支持者大驚喜。（記者陳奕劭攝）

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