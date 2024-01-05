原民會編列預算價購台糖土地 歸還族人土地權利更進一步

原民會今（5）日於台東縣政府召開「價購台糖土地座談會」，由土地管理處杜張梅莊說明。（記者黃明堂攝）

2024/01/05 18:06

〔記者黃明堂／台東報導〕原住民族委員會今（5）天在台東縣政府召開「價購台糖土地座談會」，邀請台東縣於民國35年以前承租台糖土地，且符合增劃編原住民保留地77年2月1日前使用迄今的族人，計22戶出席；原民會在行政院的支持下，已在今年編列價購台糖土地經費，將在今（113）年9月完成增劃編原住民保留地，12月底前完成所有權移轉登記的工作，將土地還給族人，保障族人居住及土地權利。

原民會表示，台灣糖業有限公司民國35年接收日治時期製糖會社土地，其中有許多原屬原住民族人已使用土地，族人卻要向台糖公司承租使用，影響原住民生計及居住問題。原民會為加速政府歸還族人的土地權益，積極研擬價購台糖土地計畫，並經行政院在112年7月27日同意辦理。全案初估辦理經費約9500萬元，預計會將位於台東縣、花蓮縣及屏東縣之台糖土地劃編為原住民保留地（建地），面積約1.44公頃，約有50餘戶族人；其中台東縣有24戶，面積約0.74公頃，價購經費約4300萬元。

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原民會進一步表示，蔡英文總統於106年6月30日、12月28日分別主持原轉會第2次及第4次委員會議，將台糖土地取得納入真相調查及邀集台糖公司研商討論取得土地之歷史過程，並裁示依調查結果溝通協調辦理，開啟台糖公司與原住民族間正面對話。民國77年，台灣原住民族發起第一次的還我土地運動，該運動的聲明第二點就將「台糖佔用之土地要無償還給平地山胞作為保留地」為重要訴求，當時該運動的總領隊就是現任原民會夷將Icyang主委。

原民會簡報「原住民現使用台灣糖業股份有限公司土地價購實施計畫」。（記者黃明堂攝）

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