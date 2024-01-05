籲挺綠不分區張秀君讓屏東多1席 鍾佳濱：別讓「酒空」當立法院長

護理界與鍾佳濱（左1）支持護理專業人員進入國會。（鍾佳濱競總提供）

2024/01/05 18:38

〔記者葉永騫／屏東報導〕前高雄市長韓國瑜明天到屏東助選，立委鍾佳濱暗諷，別讓愛酒精的韓國瑜當立法院長，力推善用酒精的醫護專業人員進入立法院，讓民進黨不分區排名第17的張秀君進入國會，讓屏東多一席，政策更全面。

守護民眾健康的護理師嚴重短缺，立委陳靜敏、屏東縣護理師公會理事長賈佩芳與眾多護理師今天在立委鍾佳濱青年總部共同召開記者會，力促選民政黨票投民進黨，讓護理界出身的民進黨不分區立委候選人張秀君進入國會，為國人健康、為護理師權益及屏東建設共同發聲，前衛福部長陳時中錄影推薦鍾佳濱與張秀君，讓民進黨國會過半，優化護理環境！

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賈佩芳認為，護理人員需要代言人進入國會發聲，張秀君雖名列民進黨不分區第17名，但因婦女名額變成第15名，反而在王義川之前；籲請全國30萬護理大軍作後盾，不分區立委政黨票支持民主進步黨，讓張秀君進入立法院為護理界發聲。

鍾佳濱主張提升護理人員待遇、改善醫護環境，守護國人健康；國會需要有足夠的力量相挺，因此要國會過半，國家的引擎才不會空轉，他更以酒精有兩面性暗諷韓國瑜，如果使用不當變成「酒空」（指酒喝乾，酒杯都空了），醉到中午才開會，若讓這種人當選立法院長將成國際笑話；但如果酒精透過専業人員妥善使用，可消毒防腐，因此請選民政黨票投民主進步黨，拒絕「9」空（酒空，9號國民黨）院長韓國瑜，讓護理專業張秀君進入立法院消毒除弊！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

護理界全力支持民進黨不分區立委候選人張秀君及鍾佳濱進入國會。（鍾佳濱競總提供）

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