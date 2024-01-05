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「包租侯」對上「賴皮寮」 藍綠台南大打看板戰

民進黨立委林俊憲、市議員蔡筱薇、周嘉韋在台南街頭各自豎立1塊「包租侯」選舉看板。（蔡筱薇提供）

民進黨立委林俊憲、市議員蔡筱薇、周嘉韋在台南街頭各自豎立1塊「包租侯」選舉看板。（蔡筱薇提供）

2024/01/05 18:08

〔記者蔡文居／台南報導〕總統選戰進入倒數，台南市為民進黨總統候選人賴清德的本命區，繼日前綠營在台南市區推出「包租侯」看板後，國民黨立委不分區候選人謝龍介今天也在台南街頭豎立「賴皮寮」看板，雙方在台南大打看板戰。

民進黨立委林俊憲、市議員蔡筱薇、周嘉韋，前天在台南市區各豎立1塊「包租侯」看板，批評侯友宜1年從學生身上狠賺2000萬元；謝龍介今天則在台南市區、永康及新營共豎立4塊「賴皮寮」看板，批評賴清德市長任內漲房屋稅。

謝龍介表示，該看板主要是要勾起選民有關賴清德市長任內，大漲房屋稅的記憶，當年台南市民對房屋稅的痛，應記憶猶新。相對於賴對自己的違建左閃右閃，但對市民課稅卻不手軟，這種不管人民死活的行事風格，如果選上總統，怎會把百姓擺第一位？

南市民進黨團幹事長蔡筱薇表示，房屋稅標準單價調整是法律規定，謝龍介擁有40幾筆大量的土地建物，要繳比較多的，謝當然不喜歡。謝龍介2022年為了市長選舉，指控台南投資環境不好，更聲稱自己也買不起房，但事實就是謝龍介在台南大搞房地產，還怕人家知道，「要賺又要嫌」。

蔡筱薇說，相較於歷史時空背景所遺留下來老家建物，新北市不處理就算了，還在老礦工們傷口上撒鹽。侯友宜怎不說明清楚自己的剝皮寮─凱璇苑，擁有103間套房，房租每坪比101大樓還貴，狠削學生，還敢奢言居住正義。

她說，國民黨的看板，無視已經澄清的事實，惡意潑髒水的行為，讓許多台南鄉親都感到憤怒，也為賴副總統感到不捨。已陸續接獲民眾來電表示，將動員所有親友出來投票支持賴清德。

謝龍介在台南街頭豎立4塊「賴皮寮」選舉看板。（謝龍介提供）

謝龍介在台南街頭豎立4塊「賴皮寮」選舉看板。（謝龍介提供）

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