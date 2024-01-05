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控林沛祥家族財產申報不實 鄭文婷向監察院檢舉

針對基隆市議員、國民黨立委候選人林沛祥財產申報疑似漏報3筆不動產，民進黨基隆市立委候選人鄭文婷（右）與台北市議員林延鳳（左）今（5）日前往監察院遞交檢舉函。（鄭文婷辦公室提供）

針對基隆市議員、國民黨立委候選人林沛祥財產申報疑似漏報3筆不動產，民進黨基隆市立委候選人鄭文婷（右）與台北市議員林延鳳（左）今（5）日前往監察院遞交檢舉函。（鄭文婷辦公室提供）

2024/01/05 12:10

〔記者楊丞彧／台北報導〕民進黨基隆市立委候選人鄭文婷昨（4）日指控國民黨基隆市立委候選人、基隆市議員林沛祥疑似涉及財產申報不實，今（5）日與台北市議員林延鳳前往監察院提出檢舉。林沛祥昨則回應，所有的財產申報都是送監察院核實，一切都合法合理合情申報，財產申報都沒有問題。

林延鳳指出，國民黨副總統候選人趙少康1992年曾說，自己非常唾棄政二代與黑金。然而，國民黨這次選舉提名林沛祥、廖先翔、張智倫等政二代，趙少康卻視而不見；對於搭檔侯友宜的疑似獵地、炒地案，更是充耳不聞。林直言，趙少康曾言「權力使人腐化」，如今完全適用於國民黨。

鄭文婷等人昨指控，林沛祥一家是盤踞基隆政壇40年的「權貴家族」，且其家族財產申報多涉不實；身為基隆市議員的林沛祥，更有3筆不動產在參選立委所提交的財產申報「被消失」。

鄭文婷與林延鳳今早前往監察院檢舉林沛祥涉嫌財產申報不實。鄭文婷表示，林沛祥涉嫌財產申報不實，漏報3筆不動產，依據公職人員財產申報法第12條規定，可處20萬元以上400萬元以下罰鍰。除了漏報不動產，林沛祥甚至還漏報了自己的兩名子女，「實在太荒謬了」。她質疑，一個連自己的小孩都會忘記的候選人，若當選之後，心裡會惦記著選民嗎？鄭也批對手「假清高、真權貴」，成天嚷嚷著被欺負、被說是「公子哥」，但始作俑者都是他自己，「作賊喊抓賊」。

對於財產申報，林延鳳指出，趙少康1992年接受「天下」訪問時表示，財閥已經不再是「影武者」，他本人也非常唾棄政二代與黑金。然而，這次選戰國民黨提名了林沛祥、廖先翔、張智倫等政二代，全都運用自身家庭背景在地方「作威作福」，趙少康卻為了當副手視而不見；對於搭檔侯友宜的疑似獵地、炒地案，更是充耳不聞。林直言，趙當年自詡為「陽光法案推動者」，也曾言「權力使人腐化」，如今完全適用於國民黨。

鄭文婷指出，立法委員為國家立法者，恪守法律是基本。她呼籲，選民要選一位心中有百姓、能夠付託並委以重任的人來擔任立委；無視法律的權貴，連自己孩子都會忘了的候選人，絕不是能委以重任之人。

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