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疑幫參選人催票助綠分裂？台東婦聯會：已未使用該電話

民進黨台東縣黨部執委王泰捷貼文，一支電話號碼在app顯示是婦聯會台東分會，質疑為「脫黨參選人」催票。該會已澄清未使用此電話號碼。（記者黃明堂翻攝）

民進黨台東縣黨部執委王泰捷貼文，一支電話號碼在app顯示是婦聯會台東分會，質疑為「脫黨參選人」催票。該會已澄清未使用此電話號碼。（記者黃明堂翻攝）

2024/01/04 22:04

〔記者黃明堂／台東報導〕近來台東縣有不少泛綠選民紛紛接到來自「342527」這支來電的催票電話，電話內容表示：「懇請支持脫黨參選人」。來電號碼經手機Whoscall app顯示為「婦聯會台東分會」，此舉令民進黨台東縣黨部執委王泰捷狐疑。不過，婦聯會台東分會表示此電話現在已非該會所使用，拜票行為與該會無關。

王泰捷說，最近有一個特殊跡象，分別有幾位友人都接到了來自「342527」這支來電的催票電話，有位朋友因為手機有裝Whoscall app，所以會跳出來電單位資訊是「中華民國婦女聯合會台東分會」，電話內容表示：「懇請支持脫黨參選人」。

王泰捷說，「中華民國婦女聯合會台東分會」，過去認知上國民黨的附隨組織，到底是婦聯會背棄了國民黨，鼓吹支持非黨籍候選人？或是國民黨選戰考量想藉由志工組織擴大綠營分裂情形？抑或是某人志工媽媽圖個方便節省成本跑去婦聯會打電話呢？事實如何，他不知道，只覺得這場選戰真是真真假假假假真真，真是有趣。

婦聯會台東分會主任委員陳怜燕澄清說，拜票來電顯示之號碼已非該本會之號碼；經詢問中華電信得知這些來電顯示軟體並不會與中華電信同步更新，因為個資法保護；婦聯會是公益社福團體，請大家明辨，杜絕任何惡意謠言散播。

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