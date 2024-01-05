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今年減稅大禮包 莊翠雲：單身上班族年收62.6萬免稅

財政部長莊翠雲接受本報《官我什麼事》節目專訪表示，因為綜所稅扣除額調高，民眾需要繳稅的起點拉高。（記者黃筠軒攝）

財政部長莊翠雲接受本報《官我什麼事》節目專訪表示，因為綜所稅扣除額調高，民眾需要繳稅的起點拉高。（記者黃筠軒攝）

2024/01/05 10:10

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年減稅大禮包來了！財政部長莊翠雲接受本報《官我什麼事》節目專訪表示，由於綜所稅免稅額及多項扣除額調高，單身上班族在外租屋，年所得低於62.6萬元（月入5.2萬）不用繳稅，扣除金額較2017年的30.6萬元倍增；若是雙薪育有2位幼兒的租屋族，年所得164.1萬元（月入13.7萬）以下不用繳稅，明年5月申報今年綜所稅就可適用。

莊翠雲表示，因為政府增加扣除額項目以及調高扣除額，所以民眾需要繳稅的起點就拉得高，「這個部分並不是窮到不要繳稅」。根據統計，2021年綜所稅申報戶，大概有47%（305萬戶）申報戶不需要繳稅。

她指出，2017年「納稅者權利保護法」上路，「每人基本生活費」不課稅，從2017年一直調高到2023年的20.2萬元；2018年推動「所得稅制優化方案」，多項扣除額調高，尤其幼兒學前特別扣除額調高最多，由2.5萬調高到12萬元；2019年因應人口老化情況，增加長期照顧特別扣除額每人12萬元。

另，去年底立法院三讀通過「所得稅法」修正案，幼兒扣除額第1名子女調高至15萬、第2名以上22.5萬元，調幅蠻大的，就是希望年輕朋友們能夠多生孩子。還有一項就是房屋租金支出，原來放在列舉扣除額，這次改為特別扣除額，所以除了適用標準扣除額之外，還可以額外扣除特別扣除額，且扣除金額從12萬調高到18萬元。

莊翠雲舉例，經過這次調整後，單身社會新鮮人在外租屋，明年5月申報今年綜所稅時，可以扣除62.6萬元，所以年所得只要低於62.6萬元就不需要繳稅；在外租屋的雙薪家庭，年所得高於107.2萬元才要課稅；雙薪育有2名幼兒的租屋族，年所得164.1萬元以上才要課稅；如果三代同堂（含1名70歲以上，適用身障及長照扣除額）的話，年收212.45萬元以下也免稅。

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