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500名公教軍警消相挺 趙少康籲集中力量投給國民黨

國民黨副總統候選人趙少康。（記者許倬勛攝）

國民黨副總統候選人趙少康。（記者許倬勛攝）

2024/01/04 16:38

〔記者許倬勛／新北報導〕中華民國公教軍警消聯合總會今天上午於侯友宜全國競選總部舉辦「學界、政界及公教軍警消挺侯康配記者會」，場內外近500名支持者到場力挺，凍蒜聲不絕於耳。國民黨副總統候選人趙少康說，若讓綠營繼續執政，台灣將會陷入危險，呼籲軍公教投給「侯趙配」，實現政黨輪替才能扭轉現況。

趙少康引《論語》中的為政之道「政者，正也，子帥以正，孰敢不正？」、「為政以德，譬如北辰，居其所，而眾星共之」 批評民進黨執政以來，貪污腐敗的事件一籮筐，且完全不顧傳統的倫理思想，完全執政卻完全亂政，唯有集中力量投給國民黨，才能換來和平、安定、繁榮、清廉、有效率的未來。

趙也援引自己屢次口誤，像上次把「老大」講成民進黨總統候選人賴清德，但賴卻說中華民國是災難，事後就算補上「憲法」二字也同樣不宜，賴清德不顧台海危機，若他當選，中國將能理直氣壯的侵擾台灣，「若想要戰爭就選賴清德，想要貪腐就選賴清德」。

今日公教軍警消聯合總會長劉盛良、前教育部長吳清基、前行政院秘書長趙守博資政等各界代表皆到場支持。吳清基表示，多數民意希望政黨論替，今天知識份子勇敢站出來，就是希望利用理性、前瞻、正義的公益力量，用和平代替仇恨。教育是人類希望的工程，侯友宜來自嘉義鄉下市場，最了解教育帶來的力量，非常感佩侯友宜提出的教育政策，投資教育就是投資未來，為了孩子的未來，一定要票投國民黨。

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