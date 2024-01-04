凱旋苑不須申報公安？ 張志豪轟：侯友宜罪證確鑿還睜眼說瞎話

張志豪抨擊，侯友宜做為總統候選人卻缺乏誠信和擔當，都已罪證確鑿，還在睜眼說瞎話。 （資料照）

2024/01/04 16:25

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜家族的凱旋苑，被質疑未如實完成公安申報，且可能存在多項違反公安缺失。針對侯辦稱凱旋苑不需要申報公安等說法，民進黨發言人張志豪今（4）日翻出內政部營建署相關法規，批評侯友宜缺乏誠信和擔當，都已罪證確鑿，還在睜眼說瞎話，實在離譜。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞稍早說明，「供特定人短期住宿之場所」H-1類組，如旅館或宿舍，需要定期申報公安；「供特定人長期住宿之場所」H-2類組，8樓以上需要申報公安。而凱旋苑使屬於5層樓高的H-2住宅，曾經跟文化大學合作，當時只租學生，因此提高公共安全管理標準做申報，與文大解約前的最後一次申報也有通過，現在交由民間公司管理，無論建管或消防安全均合乎規定。

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對此，張志豪表示，侯友宜做為總統候選人，面對爭議和質疑卻始終閃躲迴避，既不承認炒新莊精華地，連侯家凱旋苑未如實公安申報，都已罪證確鑿，侯友宜還在睜眼說瞎話，實在離譜。

張志豪說，請侯辦搞清楚法令，針對質疑回答。依據內政部營建署2018年4月24日台內營字第1070803969號令揭示，「集合住宅、住宅任一住宅單位（戶）之任1樓層分間為6個以上使用單元（不含客廳及餐廳）或設置10個以上床位之居室者，其使用類組歸屬建築物使用類組及變更使用辦法第2條所定H-1組。超過300平方公尺，公安申報須兩年一次」。

「難道換了簽約對象，安全標準就不同了？就可以罔顧學生安全？」張志豪指出，白紙黑字清清楚楚，凱旋苑就是H-1，2017年進行最後一次公安申報，但和文大解約後就未誠實申報，令人質疑的是凱旋苑過去與文化大學簽約，現在與新壽公司簽約，建築結構沒變，使用目的也一樣是供學生居住。

張志豪強調，建築H1與H2差別在長租或短租，凱旋苑同樣屬建築H-1，公安要求不能因為改跟新壽公司簽約就有不同，侯友宜狠賺學生租金，多次拿公安說嘴，卻連自己的凱旋苑公安都不顧，罔顧學生安全；呼籲侯友宜出面說清楚，為何凱旋苑從2017年起就沒有公安申報。

民進黨翻出內政部營建署相關法規，說明建築H1與H2差別在長租或短租，凱旋苑同樣屬建築H-1，公安要求不能因為改跟新壽公司簽約就有不同。（民進黨提供）

根據內政部營建署相關法規，民進黨說凱旋苑屬建築H-1，公安要求不能因為改跟新壽公司簽約就有不同。（民進黨提供）

根據內政部營建署相關法規，民進黨呼籲侯友宜出面說清楚，為何凱旋苑從2017年起就沒有公安申報。（民進黨提供）

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