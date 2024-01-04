彰化縣總統選舉人數103萬2636人 首投族1萬5327人

2024大選投票日近了，彰化縣選舉委員會完成選舉人數統計作業，全縣選舉人數共計103萬2636人。（記者張聰秋攝）

2024/01/04 15:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕下週六（13日）就是選舉投票日了，彰化縣選舉委員會完成選舉人數統計作業，全縣選舉人數共計103萬2636人，其中，年滿20歲的首投族有1萬5327人。

彰化縣選委會表示，1月13是第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票日，選舉人數總統副總統（國內設籍滿6個月）103萬2636人，其中，男生52萬0356人、女生51萬2280人，包含年滿20歲首投族有1萬5327人，還有32位申請返國行使選舉權者。

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2020年總統大選，彰化縣申請返國行使選舉權的旅外國人有69人，這次有32人申請且核准，他們都是逾2年未歸國已被除戶，國內曾設籍滿6個月，依規定仍可申請返國行使選舉權，行使總統副總統選舉。

除此之外，設籍滿4個月符合投政黨票和區域立委選舉人數，不分區政黨票有103萬3181人、區域立委（共4個選區）102萬6341人、平地原住民2205人、山地原住民2107人。

縣選委會表示，選舉人依設籍條件領取選票，多數人都有3張選票，總統副總統、區域立委、政黨票，少數人申請返國行使選舉權，只有總統和副總統1張選舉票，他們來自世界各地，憑持有效的中華民國護照投票，投票地點在當事人最後遷出的戶政機關轄內投票所，投票前，依申請人指定的地址，郵寄投票通知單。

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