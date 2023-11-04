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AIT處長孫曉雅訪嘉 黃敏惠邀12月國際管樂節再來訪

嘉義市長黃敏惠（右）致贈AIT處長孫曉雅（左）雕印有人像的木雕。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠（右）致贈AIT處長孫曉雅（左）雕印有人像的木雕。（嘉義市政府提供）

2023/11/04 14:35

〔記者王善嬿／嘉義報導〕美國在台協會（AIT）處長孫曉雅11月3日率團到嘉義市政府拜會，雙方就產業、木都發展、雙語教育及文化交流等議題交換意見，嘉義市長黃敏惠期待台美雙方在現有穩健基礎上，能拓展多元面向交流，持續深化雙方合作關係，12月底嘉義市國際管樂節將登場，她邀請AIT伙伴再度來訪，感受管樂之都嘉義市的繽紛多元。

孫曉雅昨偕同AIT高雄分處長張子霖、副處長顧杉明到嘉市參訪，黃敏惠致贈雕印有孫曉雅圖像木雕，以及能拼組成嘉義市立美術館的特色甜點等禮品，令孫曉雅一行人驚豔。

黃敏惠提到，嘉義有兩座森林，一座是阿里山、一座是有6千多間木屋的嘉義市，嘉市過去木業興盛而有木都美譽，近年青年返嘉創業，讓散落市區的舊屋及老宅生氣蓬勃，過去AIT官員曾到嘉義市參訪「森林之嘉─現代木造建築特展」，觀展時也曾介紹美國密爾基的Ascent、布里特中心等木構模組，呈現東西方現代木造建築的新見解及技術，對嘉市接軌國際、思考木都未來走向及形塑城市特色上，很有助益。

黃敏惠表示，很高興之前因木業等產業發展，深化台美雙方交流，嘉義市更重視教育、文化內涵，2021年，嘉市與美國加州洪堡郡教育廳共同推展雙邊的國中小教育交流，並簽署合作意向書；今年洪堡郡教育廳參訪團到嘉進行7天6夜參訪，以交流工作坊擴大雙邊師資交流，期待未來透過AIT搭建雙方更深入的溝通橋樑，加深台美師生教育、語言及文化層面交流。

黃敏惠準備嘉義創業青年特製甜點，呈現嘉義市城市特色。（嘉義市政府提供）

黃敏惠準備嘉義創業青年特製甜點，呈現嘉義市城市特色。（嘉義市政府提供）

AIT處長孫曉雅（左四）率團到嘉義市政府拜會，與嘉義市長黃敏惠（右四）交流許多意見。（嘉義市政府提供）

AIT處長孫曉雅（左四）率團到嘉義市政府拜會，與嘉義市長黃敏惠（右四）交流許多意見。（嘉義市政府提供）

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