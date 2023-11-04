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新北副市長劉和然坐侯友宜座位備詢惹議 卓冠廷：人民沒給的位置你不能坐

卓冠廷質詢時間結束後，劉和然悄悄將市長名牌撤下，與另位副市長朱惕之共用同一名牌。（資料照）

卓冠廷質詢時間結束後，劉和然悄悄將市長名牌撤下，與另位副市長朱惕之共用同一名牌。（資料照）

2023/11/04 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕新北議會民進黨團批副市長劉和然「代理市長」於法無據，竟還大喇喇坐在議會市長座位，對此新北市議員卓冠廷表示，侯友宜落跑請假雖已成事實，但不代表任一官員可以因為侯市長不在就擅自「取代」市長。

卓冠廷在臉書PO文表示，劉和然副市長昨天在議會終於換掉「市長」頭銜，改回「副市長」，這樣就對了，市長的位置是給市長的，進到議會向全體代表民意的市議員報告及備詢，侯友宜落跑請假雖已成事實，但不代表任一官員可以因為侯市長不在就擅自「取代」市長。

卓冠廷指出，8年前朱立倫落跑選總統，侯友宜代表朱立倫進議會備詢，乖乖坐在副市長的位置，沒有直接「取代」落跑的朱立倫市長，8年後的劉和然副市長，當然也不能「取代」落跑的侯友宜市長。

卓冠廷續指，昨天自己總質詢開頭就討論這件事，劉和然副市長對於他從10月25號總質詢開始坐在市長位置上直到11月3號被我質詢，中間被鄭宇恩總召帶頭抗議，對幹議會僵持一整天及狹持官員拒絕備詢，最後才說「沒注意」，然後把市長名牌拿掉。

卓冠廷直言，前面幾天國民黨議員們的總質詢，居然對於劉和然大喇喇坐在「市長」的位置上默不作聲，真是笑話，說來諷刺，我卓冠廷都比他們還尊重人民一票票選出來的侯市長。

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