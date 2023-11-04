白色可以其他顏色不行？竹市議員曾資程穿參選人外套到議會遭「關切」

新竹市議員曾資程指出，他穿參選人外套進議會卻遭市議會高層要求不能穿到議會，質疑新竹市「白色的可以，其他的顏色不可以？」（曾資程提供）

2023/11/04 11:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員曾資程今天指出，昨天議會定期會進行市府專案報告，結束後他與環保局長討論相關提案內容及處理方式時，議會行政高層J先生要他不能穿參選人外套到議會，他事後想想，過去民眾黨柯文哲來拜會議長許修睿，當時民眾黨議員或民代也都穿著候選人的外套或背心進議會，為何當時可以，但他穿賴清德及林志潔的競選外套就不行進議會，他痛批原來在新竹市是「白色的可以，其他的顏色不可以？」

曾資程說，他上網搜尋議事運作的相關規範，及回想在議會10幾年，是不是有白紙黑字明文規定的內部規範，並打電話給J先生，結果J先生當下也説沒有，強調屬議員自律，他再問議員自律範圍涵蓋那些，如果沒有明確的答案，實在也不宜由議會行政高層逕行決定來告知議員。

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曾資程說，這是繼議會行文質詢前2日提供質詢簡報檔，再一件令人感到錯愕與不舒服的要求，他在議會10幾年，對議會辛苦提供服務的所有行政同仁，都心存感恩，但對議會行政高層要求質詢前2日提供簡報檔、告知議員不可穿什麼衣服是為了議員好等說法很難信服。

他說，議員參與議會運作自有議事規則會議規範依循，若屬議員自律範圍，也應該由議會大會討論決定，怎麼會由行政高層決定呢？他也拿出日前柯文哲也帶領競選團隊到市議會拜會議長，當時身穿競選背心，還高呼當選口號的議員，為何行政高層J先生未告知柯文哲團隊，不可穿競選背心，不可以呼喊當選口號。

曾資程說，過去沒有制止，未來要是還有總統候選人團隊拜會議長，穿競選背心喊當選口號，請問議會高層敢制止嗎？還是白色的可以，其他顏色不可以？還是所有顏色都可以，只有他不行？

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