東縣府10人上榜公職社會工作師 半數參加府辦考前衝刺班

今年高考三級公務人員考試放榜，在社會工作師類科中，台東縣政府共有10位社會工作師上榜。（記者黃明堂攝）

2023/11/04 10:19

〔記者黃明堂／台東報導〕今年高考三級公務人員成績放榜了，在社會工作師類科中，台東縣政府的同仁們取得亮眼成績，共有10位社會工作師上榜，為近年來最多，其中5人曾參加縣府自辦考前衝刺班，今（3）日由縣長饒慶鈴特地前往社會處致贈紅榜向同仁祝賀。

縣府說明，今年社會工作師考試變革，除領有社會工作師證書外，並規定領有執業執照後受聘公私立機關（構）、立案之團體2年以上社會工作相關工作經驗；考試方式除筆試外，更增加口試，讓實務工作者更有機會進入公職，運用專業服務民眾。

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此次高考三級公務人員社會工作師類科，台東縣政府共計10人上榜，其中社會處高達8人上榜，且有5人曾參加考前衝刺班。上榜名單包括社會處李雯琪、林美鳳、徐意淨、黃胤凱、黃鈺雯、彭稚珊、楊怡華、賴建達；衛生局蘇資傑、李其珮。

除了公職社工師，近年台東社工師證照及格人數也逐漸增加，社會處長陳淑蘭說，目前全縣社會工作從業人員約450人，近5年來社工師考試錄取率約20%，今年縣府人員共有7位取得社工師證照，非常不容易。未來期望能有更多實務工作者能夠勇於考取公職社會工作師，不僅可以透過考試證明所學，連結實務經驗與課程所學，達到學用合一。台東縣政府社會處尚有社工職缺，歡迎社會工作者東漂加入。

縣長饒慶鈴表示，縣府社會處平時注重社工專業養成，每年並舉辦考試輔導衝刺班，此次有這樣耀眼佳績不僅是對社工師努力的肯定，也凸顯縣府對社工專業的持續支持和培育，盼溫暖社會每一個角落。

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