防個資外洩 個資保護委員會籌備處月底掛牌

為防堵個資外洩，行政院個人資料保護委員會籌備處最快本月底掛牌，由國發會個資保護專案辦公室參事李世德擔任籌備處主任，初期編制36人，未來將擴編為89人。（路透檔案照）

2023/11/04 07:40

〔記者鍾麗華／台北報導〕為防堵個資外洩，行政院個人資料保護委員會籌備處最快本（11）月底掛牌，由國發會個資保護專案辦公室參事李世德擔任籌備處主任，初期編制36人，未來將擴編為89人，而個資委員會將在制定組織法並完成相關程序後，預計明年正式揭牌，專責公務與非公務機關個資保護事務監督、查核等。

個資外洩層出不窮，立法院上會期已三讀通過「個人資料保護法」修法，非公務機關未善盡安全維護義務以致個資外洩，最高處1500萬元罰鍰；修法也明定「個人資料保護委員會」為個資法主管機關，以回應去年8月憲法法庭第13號判決，於3年內完成個資保護獨立監督機制的要求。

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個資會籌備處原訂8月成立，行政院7月底即辦理528萬元的辦公室租賃採購案招標作業，雖辦公室已選定在原勞動部大樓，但人力尚未到位，因此籌設時程受到延宕，不過，最快本月底、最慢下月初就可成立，據了解，行政院長陳建仁將親自揭牌，也預計邀請蔡英文總統出席。

個資會籌備將設4組，包括綜合企劃組、法制事務組、查核規劃組及隱私科技組。籌備處主任由李世德擔任，李世德在個資保護領域經歷豐富，他在法務部期間曾參與制定「個人資料保護法」，行政院2018年責成國發會負責個資保護法制主政機關與跨部會協調工作後，李世德轉往國發會「個人資料保護專案辦公室」任職。

行政院已核定個資保護委員會籌備處暫行組織規程、辦事細則以及編制表，根據組織規程，推籌備處負責動個資保護委員會籌設事項的總體規劃、研擬組織法、修訂個資保護法、規劃公務與非公務機關個人資料保護事務監督、查核、通報、陳情，以及規劃推動並執行個人資料保護相關教育訓練、宣導與人才培育等。

個資會籌備處明年編列1.18億元預算，包括辦公室租金及建置資訊系統等基本行政工作維持費5968萬餘元、人事費3800萬元，以及個資保護業務推動經費2012萬餘元。而明年也預計派員參加APEC相關隱私權會議、全球CBPR論壇工作小組會議暨相關研討會，並考察日本及韓國個資獨立專責機關。

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