為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

穩定物價照顧民生 政院：汽柴油貨物稅減徵延至明年3月

行政院副院長鄭文燦今（3日）召開穩定物價小組會議，決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至明年3月底。 （資料照）

行政院副院長鄭文燦今（3日）召開穩定物價小組會議，決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至明年3月底。 （資料照）

2023/11/03 17:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕近期俄烏戰爭僵持、以巴爆發衝突，為強化掌握關鍵進口物資供應及價格情勢，及早因應物價波動風險，行政院副院長鄭文燦今（3日）召開穩定物價小組會議，決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至明年3月底，為2021年12月以來第10波延長。

行政院表示，觀察CRB全球商品指數，由5月底的253.9點上升至11月2日的282.3點。其中，原油價格自本年6月底緩步上升，10月布蘭特原油價格漲至平均每桶90.82美元。

行政院指出，考量全球通膨風險因素續存，為及早因應及持續減輕國內業者營運負擔，原實施第9波的減徵關鍵原物料稅負措施至本年12月底，今天決議加碼延長至明年3月底。

其中進口黃豆、玉米及小麥免徵營業稅；小麥關稅全免；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉進口關稅稅率減半；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半、汽油每公升調降2元、柴油每公升調降1.5元。

鄭文燦請經濟部、農業部等相關部會持續與業者溝通，將降稅利益回饋消費者，以落實稅負減徵措施原意，確保民生物價合理、平穩，也要求公平會查處違法聯合行為，「物價聯合稽查小組」必要時啟動聯合稽查。

另，夏季以來，颱風接連侵台，部分蔬果供應量減少、價格波動，行政院指出，近期天候晴朗穩定，蔬果復耕順利，10月下旬主要葉菜類已恢復正常供貨，11月進入冬季國內大宗蔬菜產期，中部雲林、彰化地區平地甘藍及結球白菜陸續採收，蔬菜到貨量增加，價格漸趨穩定。

鄭文燦請農業部持續掌握批發市場供需狀況，透過蔬菜滾動式倉貯計畫，整備調節庫存，並持續協調賣場與通路業者，設置蔬果優惠專區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
穩定物價 汽柴油貨物稅減徵延長至年底
2023/09/24 05:30

穩定物價 汽柴油貨物稅減徵延長至年底
政院今拍板 大型柴油車汰換減徵貨物稅延長4年
2022/12/01 06:39

政院今拍板 大型柴油車汰換減徵貨物稅延長4年

天災衝突來勢洶洶 來華山看見人道醫療最前線
汽機車汰換減徵貨物稅 留意這些事項
2022/11/01 14:55

汽機車汰換減徵貨物稅 留意這些事項
太陽光電模組用玻璃免徵貨物稅 延長5年
2022/08/08 22:00

太陽光電模組用玻璃免徵貨物稅 延長5年

水星生醫*獲美霸王專利 專利期至2042年
汽機車汰舊換新減徵貨物稅 留意4大規定
2022/07/06 19:31

汽機車汰舊換新減徵貨物稅 留意4大規定
小麥、牛肉、水泥降稅 延長至4月底
2022/02/08 14:53

小麥、牛肉、水泥降稅 延長至4月底
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播