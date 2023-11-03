穩定物價照顧民生 政院：汽柴油貨物稅減徵延至明年3月

行政院副院長鄭文燦今（3日）召開穩定物價小組會議，決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至明年3月底。 （資料照）

2023/11/03 17:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕近期俄烏戰爭僵持、以巴爆發衝突，為強化掌握關鍵進口物資供應及價格情勢，及早因應物價波動風險，行政院副院長鄭文燦今（3日）召開穩定物價小組會議，決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至明年3月底，為2021年12月以來第10波延長。

行政院表示，觀察CRB全球商品指數，由5月底的253.9點上升至11月2日的282.3點。其中，原油價格自本年6月底緩步上升，10月布蘭特原油價格漲至平均每桶90.82美元。

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行政院指出，考量全球通膨風險因素續存，為及早因應及持續減輕國內業者營運負擔，原實施第9波的減徵關鍵原物料稅負措施至本年12月底，今天決議加碼延長至明年3月底。

其中進口黃豆、玉米及小麥免徵營業稅；小麥關稅全免；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉進口關稅稅率減半；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半、汽油每公升調降2元、柴油每公升調降1.5元。

鄭文燦請經濟部、農業部等相關部會持續與業者溝通，將降稅利益回饋消費者，以落實稅負減徵措施原意，確保民生物價合理、平穩，也要求公平會查處違法聯合行為，「物價聯合稽查小組」必要時啟動聯合稽查。

另，夏季以來，颱風接連侵台，部分蔬果供應量減少、價格波動，行政院指出，近期天候晴朗穩定，蔬果復耕順利，10月下旬主要葉菜類已恢復正常供貨，11月進入冬季國內大宗蔬菜產期，中部雲林、彰化地區平地甘藍及結球白菜陸續採收，蔬菜到貨量增加，價格漸趨穩定。

鄭文燦請農業部持續掌握批發市場供需狀況，透過蔬菜滾動式倉貯計畫，整備調節庫存，並持續協調賣場與通路業者，設置蔬果優惠專區。

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