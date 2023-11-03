柯遺留爛攤子解決！漢中街「機動派出所」11/1恢復派遣

原漢中街派出所。（議員洪婉臻團隊提供）

2023/11/03 16:59

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市西門町商圈向來為國際旅客必遊景點之一，鄰近紅樓廣場與捷運西門站的漢中街派出所，卻在前台北市長柯文哲任內遭裁併、轉為機動派出所後再遭遷移。對此，台北市議員洪婉臻與在地居民共同連署下，台北市警察局決定重啟漢中街「機動派出所」，並在11月1日正式恢復勤務派遣。

2019年，柯文哲在任內整併武昌、漢中派出所改為西門町派出所。原漢中街派出所改為西門町機動派出所，2023年5月31日結合西門町旅客中心，將機動派出所搬至漢中街45號。

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洪婉臻指出，為守護西門商圈治安，她在接獲民眾反應有治安需求後，就與相關局處密集討論，如今漢中街機動派出所終於重新開張，她也特別感謝內政部長林右昌來到西門町指導，以及警察同仁的協助，讓一切以最快效率步上軌道，一同為西門商圈治安努力。

台北市警察局表示，漢中街機動派出所於11月1日起恢復勤務派遣，運作時間為平日16時至24時、假日12時至24時派遣2名警力執勤。滿足洽公民眾需求，若需報案或有其它特殊情形，會立即派遣線上巡邏員警到場處理。

內政部長林右昌赴西門町與議員洪婉臻、附近里長討論商圈情況。（議員洪婉臻團隊提供）

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