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職員下跪陳情遭長官威脅案 立院：待申訴人出席調查會議完備報告

立法院司法及法制委員會昨日上午開會前，一位公報處職員突然走入會議室，並向立法院秘書長林志嘉下跪陳情。（資料照）

立法院司法及法制委員會昨日上午開會前，一位公報處職員突然走入會議室，並向立法院秘書長林志嘉下跪陳情。（資料照）

2023/11/03 16:38

〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨（2）日上午開會前，一位公報處職員突然走入會議室，並向立法院秘書長林志嘉下跪陳情，指控該處處長因為國會頻道近來收視下滑等相關收視問題，對其言語霸凌，甚至威脅年底考績打乙。立法院今日說明調查進度，表示初步完成申訴人遞交申訴書內容與相關人員證詞比對，但還待申訴人出席調查會議，以期完備調查報告。

司法委員會昨排審「113年度立法院預算」，而在上午8點57分左右，突有一位男子走入會議室，他向會議主席、民進黨立委湯蕙禎報告後，隨即轉身走向坐在備詢台的林志嘉，走沒幾步隨即下跪用膝蓋走路，並高舉文件予林，林在看完陳情書內容後，允諾將於會後了解狀況，並將親自處理。

根據陳情書內容，男子控訴公報處長因國會頻道近來收視下滑等相關問題，於前天下午5點半把承辦職員、科長叫進辦公室，不斷訓斥並大罵承辦人「X的」，整間辦公室同仁都聽到，更威脅年底考績打乙，使承辦人承受不了壓力。承辦人因而向秘書長陳情，並打算提出長官利用職權辱罵下屬等法律行動。

男子指出，公廣集團自2017年起承接「國會頻道轉播」任務，至今即將邁入第7年，國會頻道的主要任務，是將第一手的議事轉播影像傳送至全國各地，並非以收視為導向，然近月以來因收視下滑等問題，承辦人承受莫大壓力，前天更被處長以各種理由訓斥，最後還被威脅調動職務、考績打乙等語言霸凌。

立法院今發布新聞稿指出，針對本院職員於昨日司法法制委員會會前遞交陳情書，申訴遭主管職場霸凌一案，今日由立院副秘書長高明秋主持立法院112年度職場霸凌案件調查第1次會議，除昨日第一時間了解事件經過外，約談被申訴當事人、相關同仁等數人，初步完成申訴人遞交申訴書內容與相關人員證詞比對。

不過，立院指出，昨日中午林志嘉於司法法制委員會會後，主動聯繫申訴人，惟申訴人請假離院且未接聽電話，致未能於同日下午1時30分面談，今日申訴人仍請假未出席陳述及說明，故本日調查會議並未作成結論。後續將請人事處依據員工協助方案持續關懷申訴人，並希望申訴人下週儘速出席調查會議，以期完備調查報告。

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