民進黨揭國民黨派系家族4大豪宅 質疑「錢從哪裡來？」

國民黨新北市議員廖先翔家族遭踢爆父子兩代違建豪華莊園及侵占國有地，民進黨今（3）日進一步披露台中顏家、花蓮傅氏王朝、新店羅家、彰化謝家四大家族的四大豪宅。（記者叢昌瑾攝）

2023/11/03 14:50

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨新北市議員廖先翔家族遭踢爆父子兩代違建豪華莊園及侵占國有地，民進黨今（3）日進一步披露台中顏家、花蓮傅氏王朝、新店羅家、彰化謝家四大家族的四大豪宅，並質疑國民黨地方家族勢力長期壟斷資源，靠著特權及惡勢力日益增大家族利益，「錢從哪裡來？」

民進黨中央黨部今日召開「揭穿四大家族四大豪宅」記者會，由民進黨總統參選人賴清德競總發言人戴瑋姍、以及由台中市第2選區立委林靜儀、花蓮縣立委參選人張美慧、新北市第11選區立委參選人曾柏瑜及彰化縣第3選區立委參選人吳音寧組成的「退黑激素連線」出席說明。

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戴瑋姍說，國民黨四大家族魚肉鄉民，成為地方惡霸，利用盤根錯節的利益恫嚇人民，讓人民不敢發聲，為自己的家族累積財富；其中，台中顏家把持地方勢力逾30年，花蓮由立委傅崐萁主導的傅氏王朝長達25年，新店羅家盤據30多年，彰化謝家更是掌握長達40年，呼籲國人看清真面目，支持清新政治終結地方黑金勢力、根除沉痾。

張美慧表示，多年來花蓮坊間沸沸揚揚，傅崐萁、徐榛蔚倆夫妻家族居住的「九五至尊大樓」豪宅，負責施工的營建廠商，幾乎包辦花蓮縣政府發包的所有重大公共工程，且工程履約爭議的仲裁經費未經花蓮縣議會審議，就逕行給付該營造商1375萬元；花蓮縣政府對一般民眾違反農地農用的開罰從不手軟，但傅崐萁、徐榛蔚卻帶頭違法，有什麼立場對民眾開罰？政治道德在哪？

曾柏瑜表示，現任立委羅明才家族在新店區大香山開挖的總面積，達23萬平方公尺，相當於18座棒球場，未經部分地主同意就擅自開挖，且包含國有地，公然違法。羅明才父親、羅福助先是透過福豪建設、富晟投資兩間公司，購買大香山的土地，再以自己的女兒羅碧華，以及另一間城市發展公司承購，在山上開挖整地。

吳音寧說，彰化縣議長謝典霖與國民黨立委謝衣鳯在溪州的聯合服務處，謝家有一整排房子共佔8個門牌號碼；而謝家的「白宮豪宅」就在附近，是透過與謝衣鳯父親謝新隆有關的「隆霖開發公司」，向台糖公司購得溪州金黃地段住宅區土地600坪，實價登錄卻看不到相關買賣紀錄，懷疑謝家未經台糖董事會同意，疑似未照一般正常公開標售的程序，就以特權購地，還向銀行設定近億元的抵押權。

林靜儀也指控，前立委顏寬恒家旁邊就是國有地，卻知法犯法占用且大興土木蓋違建，而後只是作秀拆掉圍牆並用鐵皮圍起，未將資源回到公眾身上，且豪宅以奇怪的方式脫手；顏寬恒還在選區內掛設看板，明確表示某捷運站是他爭取到顏家土地上，用龐大資源建設的捷運，赤裸裸地將自己的利益結合，再施予蠅頭小利給民眾。

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