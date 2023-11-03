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賴清德、蔡英文明新北同台大造勢 分進合擊拚國會過半

民進黨總統參選人賴清德全國競選總部21日開箱，總統蔡英文（左）曾蒞臨祝賀，後續蔡賴將分進合擊力拚國會過半目標。（資料照，台北市攝影記者聯誼會提供）

民進黨總統參選人賴清德全國競選總部21日開箱，總統蔡英文（左）曾蒞臨祝賀，後續蔡賴將分進合擊力拚國會過半目標。（資料照，台北市攝影記者聯誼會提供）

2023/11/03 12:51

〔記者陳昀／台北報導〕選戰進入衝刺階段，民進黨主席暨總統參選人賴清德各縣市競選總部啟動成立，明首發在本命區台南及出生地新北登場，將在新北與蔡英文總統首度同台大型造勢，立委輔選方面，英、賴也將分進合擊，全力衝刺「國會過半」目標。

據悉，賴陣營已排定各縣市總統暨立委聯合競選總部的成立日期，明上午台南仁德打頭陣，下午回到新北市板橋第一運動場；週日則在客庄，依序前往苗栗縣、新竹縣、南桃園，與各立委參選人同台造勢。

賴陣營對新北場高度重視，蔡英文、賴清德之所以安排在此首度大造勢，除了新北市是全台最大城市之外，新北是賴清德出生、長大的地方，也是蔡總統曾參選新北市長及現在的居住地，兩人對新北都很有感情，蔡將細數政績，強化讓民進黨延續執政的論述。

新北場也邀集前行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、總統府秘書長林佳龍等黨內天王助講，連同蔡英文總統，4人都曾參選新北市長，在新北市接力耕耘，別具意義，民進黨將訴諸「為民主打拚，我們不曾離開，一直都在」，強調民進黨一直以來的用心打拚，也要營造全黨上下一致的大團結氣勢，對比力抗權位分贓而無法整合的藍白陣營。

輔選人士說，蔡英文總統出席賴清德全國競選總部開箱後，將陸續強化輔選能量，英、賴已有默契，以國政為主，並在公餘時間盡可能輔選，蔡英文、賴清德將分頭到各縣市為激戰區立委助拳，力拚國會過半目標；後續行政院長陳建仁、副院長鄭文燦也會在公餘投入「輔選列車」，積極說明政策與政績。

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