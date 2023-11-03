火車不等人？民眾黨：這2天收到國民黨「非初選新對案」

柯辦發言人吳怡萱今（3）日證實，這兩天有收到國民黨提出非初選的新對案。（民眾黨提供）

2023/11/03 11:34

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白合瀕臨破局，國民黨總統參選人侯友宜昨天提到「火車不等人」，並向民眾黨總統參選人柯文哲喊話「期限到今天」。不過今傳出國民黨有向柯陣營提出「新的對案」；對此，柯辦發言人吳怡萱今（3）日證實，這兩天有收到國民黨提出非初選的新對案，但仍待內部討論溝通，她強調柯主席的重點一直都是「要有公正、公平的比賽規則。」

吳怡萱表示，「我們的確有收到國民黨提出一個對案，內部也在針對內容進行討論，待有結果會向外界報告。」她進一步透露，國民黨確實提出了一個非民主初選的對案，但仍需要做內部的討論，柯主席的重點一直都是「要有公正、公平的比賽規則。」

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媒體追問是否代表朱立倫、侯友宜有共識？吳怡萱也強調，柯文哲主席一直有說過，「柯侯、侯柯在同張選票都可接受，只是比賽規則要講清楚」。侯友宜當初在三巨頭會面時仍強調要民主初選，既然國民黨現在提出新對案，希望是國民黨內部跟侯友宜已經溝通好，如果有共識再跟大家報告。

至於是誰與國民黨接洽何時收到對案？吳怡萱表示，細節她不清楚，但就是這一兩天從國民黨收到。

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