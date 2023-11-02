黃敏惠施政報告 建構生活新路網、推動西區大發展

嘉義市長黃敏惠進行施政報告。（記者林宜樟攝）

2023/11/02 21:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市長黃敏惠今天在市議會定期會進行市長施政報告，她感謝市民一同努力，讓市政獲得媒體評比肯定，「小城市有大能量、大創新」，將持續建構生活新路網、推動西區大發展，以重大建設為舊城創新生，以影視新協力帶動城市商機。

黃敏惠說，市府打造嘉義市成為雲嘉嘉產業生活圈，推動西區大發展計劃，西區全民運動館即將開工，同時推動北港路兩側整體開發計劃以及嘉北車站周邊地區區段徵收，建設嘉義健康幸福城；以嘉義大車站計劃推動小澎湖、小副瀨及北港車頭地區，約19公頃面積都市更新，打造鐵路高架橋下空間營造計畫，帶動鐵路沿線都市乙種工業區再發展，擘劃阿里山軸帶百年躍升建設，推動鐵路高架化工程縫合城市，增加城市機能與服務，提升流動，加強綠帶與環境質感，帶動城區觀光商業繁榮。

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黃敏惠指出，嘉義市區鐵路高架化，市府需配合共計負擔48.2億元，對地方的財政、建設及市民福利，都會產生排擠效應，鐵路高架化現總體進度為62.2%，市區進度並無延誤，並略有超前，市府積極撙節費、持續努力推動計劃前行，呼籲中央能夠兌現承諾，全額負擔鐵路高架化費用，讓工程能夠如期如質完工。

黃敏惠說，市府推動觀光，因應遊客逐年增加，積極興建停車場，嘉北國小、崇文國小及義昌公園地方停車場，預計提供571席停車位，三案總經費達11億，在工料雙漲等大環境因素下，三度追加達2.8億預算獲議會支持，市府自籌款達6.6億元；市府爭取市府北棟與舊市公所停車場案獲核定補助，預計可再提供338席汽車停車位；污水建設接管戶數逐年提升，預計明接管戶數將突破1萬5千戶，推動後巷美化，提升市民參與意願，市容再提升。

另外，文化新絲路2.0啟動雙園雙館計劃，以番仔溝公園、友忠公園，及市立美術館、嘉義文化創意產業園區軸帶及周邊範圍為計劃區城，提升水岸景觀與人本友善空間。

嘉義市重大建設將塑造鐵高兩側土地新風貌。（記者林宜樟翻攝）

嘉義市規劃的停車空間。（記者林宜樟翻攝）

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