苗栗縣長鍾東錦又率團訪中 與世界客商、大閘蟹產業交流

苗栗縣長鍾東錦（右一）率縣府團隊今天起至7日到中國大陸，進行大閘蟹產業交流，圖為鍾東錦參與苗栗縣大閘蟹評鑑活動。（苗栗縣政府提供）

2023/11/02 20:04

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長鍾東錦與縣府團隊，今天（2日）起到7日赴中國廣東參加客屬總會東莞市客家商聯誼會及第六屆世界客商大會活動，期盼與世界客商交流互動，建立文化經貿溝通管道；另將到上海進行大閘蟹產業交流，希望能降低蟹農養殖成本，維護苗栗縣大閘蟹養殖產業發展契機。

鍾東錦上任後，分別前往日本東京、中國武漢考察及交流，這趟廣東、上海行，是第三次出國考察。

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苗栗縣政府指出，客屬總會東莞市客家商聯誼會2010年成立，今年適逢13週年慶，是第一個在大陸成立的客家商會，是台商重要社團之一。

第六屆世界客商大會活動在廣東梅州市舉辦，鍾東錦與文化觀光局長林彥甫等人2至4日應邀出席盛會，與台商、客商齊聚，相互交流汲取成功經驗，並推介苗栗縣客家文化、觀光休閒旅遊資源及投資環境，邀請大家來苗栗作客、投資苗栗，體驗苗栗山城的客家風情。

此外，苗縣府為有效延續於2011年與上海市海洋大學簽訂「上海市海洋大學及苗栗縣政府關於中華絨螯蟹養殖科技合作計畫」，鍾東錦率農業處長陳樹義等相關局處長6日赴上海市海洋大學所屬之崇明島蟹種供台基地考察，並於7日前往上海市海洋大學拜訪該校校長及水產學院負責人，研商明年蟹苗引進事宜，盼能降低蟹農養殖成本，及獲得更優質的大閘蟹種苗，以維苗縣大閘蟹養殖產業發展契機。

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