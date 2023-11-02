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衷心邀柯文哲放下自己 侯友宜：無論時間多緊迫仍有合作可能

侯友宜、柯文哲、郭台銘今天同框出席台北葫蘆寺觀音佛祖聖誕遶境起駕大典。（記者羅沛德攝）

侯友宜、柯文哲、郭台銘今天同框出席台北葫蘆寺觀音佛祖聖誕遶境起駕大典。（記者羅沛德攝）

2023/11/02 17:09

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜被傳通牒「藍白合」協商談判期限明天結束，他今天（2日）下午在臉書發文說，昨天看到民眾黨總統參選人柯文哲終於表態，願意讓藍、白兩黨總統參選人形成正、副手合作，無論剩下的時間有多緊迫，他仍然相信雙方有合作的可能，他也衷心地邀請柯文哲，一同放下自己，以中華民國、台灣這片土地的未來為念，共同完成政黨輪替，一起成就人民的期待！

不過，侯友宜仍流露些許抱怨。他指出，在10月14日雙方第一次會談中，他同意柯文哲提出的3場辯論，展現合作誠意，同時也提出民主國家行之有年的民主初選，做為討論對案，但柯文哲依然要求全民調，10月23日他再提出50％全民調、50％民主初選的折衷方案，但迄今進入了政黨協商，柯文哲仍然堅持自己的方法。

侯友宜說，許多期待藍白合作，以及支持他與國民黨的民眾們，已從期待轉為焦慮，甚至是失望，這些心聲，他不能視而不見，也不斷提出辦法，就是不想放棄任何可能。

侯友宜強調，藍白合作絕非為了個人勝負，或是政黨利益，他的唯一目標，就是要達成政黨輪替，帶給台灣改變的機會，在尋求合作的過程中，他不斷表達，要達成目標，整合就必須志同道合，兩黨總統參選人必須攜手合作，才能凝聚最大力量，呼應民意期待，但對於柯文哲始終堅持自己的方法，甚至要求輸者退選，外界十分擔憂，這樣的要求恐怕讓民眾期待的「藍白合」，變成一場零和博弈，讓台灣陷入再一次的撕裂，耗損團結的能量。

侯友宜說，2024大選是台灣命運的交叉口，2300萬人的共同心願，就是和平與安定的生活，這也是民眾期待藍白合作，達成政黨輪替，最重要的目的。

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