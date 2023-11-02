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出席華人公益獎 侯友宜：承擔責任讓台灣的愛延續、共融共好

國民黨總統參選人侯友宜出席「華人公益節」暨「2023華人公益金傳獎」頒獎典禮，會中致詞後並與所有來賓合影。（記者田裕華攝）

國民黨總統參選人侯友宜出席「華人公益節」暨「2023華人公益金傳獎」頒獎典禮，會中致詞後並與所有來賓合影。（記者田裕華攝）

2023/11/02 17:01

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今日出席第6屆「華人公益獎」暨「華人公益金傳獎」頒獎典禮，他致詞時表示，看到這麼多企業家，願意投入社會企業責任，投入綠色永續經濟與公益，感到非常敬佩，並強調愛的延續，來自於彼此之間互相體諒、包容，互相用同理心對待，台灣的美好就像是彩虹之美，有多種顏色共融、共好，他願意承擔責任，讓台灣的愛不斷延續下去，讓台灣愈來愈美好。

談到今年活動主題「循環經濟與企業公益」，侯友宜表示，自己在擔任新北市長任內，念茲在茲要實現的城市願景之一，就是要接軌國際SDGs（永續發展目標），推動環保永續及循環經濟，新北市是台灣第一個加入「脫煤者聯盟」，以及簽署「氣候緊急宣言」的城市，他說，政府在制定政策，一定要非常明確，所以他參選總統對於國家整體能源政策強調一定要跟上世界潮流。

侯友宜宣示，如果當選總統，一定會達到2030減碳台灣、2035低碳台灣、2040無煤台灣、2050淨零排放台灣的目標，讓經濟與循環、公益，環境跟地球，結合在一起，讓這個社會變得更美好。

受邀出席同場活動的前財政部次長、中央投資公司董事長陳樹表示，21世紀是關鍵年代，2024總統大選更是關鍵，能否永續，能否產生更大的活力，侯友宜責任重大，他給予熱切期待。

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