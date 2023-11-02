賴清德台中競總開箱！8立委參選人全到 麥克風輪到她竟失聲

賴清德台中競總開箱，麥克風輪到第7選區現任立委何欣純（中）失聲。（記者黃旭磊攝）

2023/11/02 16:54

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨總統參選人賴清德台中競選總部，今天下午舉辦成立開箱會，8席台中市立委參選人全數到場，主持人讓8人進行開箱致詞，可能由於前6人致詞時間過長、超過10分鐘，麥克風輪到第7選區現任立委何欣純，換了3支麥克風都沒電；何欣純無奈並自嘲稱「完全當機，有陰謀」，黨部緊急再換第4支麥克風解危。

賴清德總統台中競總總部位於西屯區青海路、環中路口，下午1點半舉行開箱會，第1選區現任立委蔡其昌、第2選區現任立委林靜儀、第3選區謝子涵、第4選區現任立委張廖萬堅、第5選區現任立委莊競程、第6選區江肇國、第7選區現任立委何欣純及第8選區謝志忠，8人全數到場，大跳挺台灣應援舞，高呼2024強棒出擊、8席全上。

請繼續往下閱讀...

活動主持人楊宗澧讓8名參選人依選區致詞，可能排在第7棒致詞，輪到何欣純接手江肇國的麥克風，連續3支麥克風都沒電失聲，會場一度停頓1分多鐘；何欣純無奈並自嘲說，有陰謀，只剩下最後一支麥克風都沒有（聲音），完全當機是不是跳電了。

何欣純表示，棒球有9局，球賽高低起伏大，每場比賽、每名選手都很重要，不管哪種型態，我們台灣隊、台中隊團結一致，有攻有守、每個人都有角色，就是為了要贏，讓世界看到台灣堅持民主、繁榮、和平力量與價值，「跟著賴清德隊長，決戰中台灣贏得最後勝利。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法