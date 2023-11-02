中共對台「無煙硝戰爭」 沈伯洋揭如何應對手段

國立台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋（見圖）針對中國對台作戰提出8個大方向的因應辦法。（資料照）

2023/11/02 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕調查局昨（1日）舉行「二○二三台灣亞非論壇─區域安全與跨境犯罪國際研討會」，國安局長蔡明彥蔡明彥在會議中發表「中共複合式威脅對台灣安全的影響」英文專題演講，強調中共長期以台灣作為其「無煙硝戰爭」的試點，同時以複合式威脅手段，企圖影響台灣明年的大選。

民進黨中國部在臉書發文表示，中共「無煙硝戰爭」試點在台灣，同時列出中國在各層面對台灣的威脅整理：

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政治外交：中國持續強化「一中格局」打壓台灣國際參與、破壞外交邦誼，並和俄羅斯及北韓深化全面協作關係，牽動台海及區域安全穩定。

軍事安全：中國頻繁運用海空武力對台威懾，並以「創造先例」、「形成常態手段」，進行灰色襲擾活動，測試台灣的反應底線。

經貿科技：持續威逼在中國台商進行政治表態，同時加大對台灣企業科技竊密及人才挖角。

兩岸交流：疫情後，積極邀訪台灣的基層、青年赴中，營造「大交流」氣氛，拓展對台統戰渠道。

認知作戰及網駭：陸續散布「和戰選擇」等訊息，企圖影響選民投票意向，並利用APT、DDoS等網路駭客手段攻擊台灣關鍵基礎設施。

面對中共多面向且無孔不入的作戰與滲透，國立台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋在臉書提到，反制作戰最關鍵的就是具備一定的「敵我意識」，並建立國家安全的觀念，沈伯洋也針對中國對台作戰提出8個大方向的因應辦法，分別是：

純軍事威脅：進行國防改革，強化自我防禦能力。

網路攻擊：建立民眾資訊安全觀念。

統戰工作：推動相關法案，並且掌握情報，建立防禦機制。

外交戰：與民主盟友深化交流，並讓全世界 #認識中國，進而 #認清中國。

經濟戰：持續強化對中資的檢視機制，並推動相關法案。

情報戰：讓全民都有蒐集情報能力。

輿論戰（認知作戰）：具備媒體識讀能力，了解訊息來源，揭露真相並主動闢謠。

法律戰：邀集相關人士投入研究，建立戰術手冊。

民進黨中國部譴責中國對台文攻武嚇、介入台灣選舉行徑，同時期盼台灣民眾一同加入 守護民主、捍衛自由的陣線。

國安局長蔡明彥昨指出，中共以台灣為試點，長期進行「無煙硝戰爭」，並對各國多元滲透，已成為國際社會共同面臨之國安難題。（資料照）

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