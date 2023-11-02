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公務員英語力培訓 考試院：量身打造各機關專屬課程

考試院院長黃榮村今表示，保訓會可進一步協助，量身打造各機關專屬的公務英語課程，充實全體文官英語培力，為國際接軌奠定基礎。（考試院提供）

考試院院長黃榮村今表示，保訓會可進一步協助，量身打造各機關專屬的公務英語課程，充實全體文官英語培力，為國際接軌奠定基礎。（考試院提供）

2023/11/02 16:09

〔記者林曉雲／台北報導〕為全面加強公務員的英語能力，公務人員保障暨培訓委員會將推出便利文官學習的全線上學習，考試院院長黃榮村今表示，除了現在已有的英語培訓之外，保訓會可進一步協助，量身打造各機關專屬的公務英語課程，充實全體文官英語培力，為國際接軌奠定基礎。

考試院今天召開院會，保訓會以「推動培訓國際化之策略與展望」進行報告，提出培訓國際化策略，以高階文官國外移地訓練、中高階文官海外研習及公務英語系列培訓為策略核心，以培育我國文官國際接軌實力，提升國家競爭力及國際影響力。

黃榮村表示，中階和高階文官的國外培訓及強化文官英語力，是考試院推動文官與國際接軌的重要培訓政策，今年中階和高階文官分別前往英國、芬蘭及比利時研習，未來更可建立國際培訓合作的框架，策略性學習歐盟、APEC或OECD等成員國家治理當前重要議題之相關政策；而在文官英語力培訓，除了在既有培訓資源積極辦理英語培訓外，更可進一步扮演媒合角色，讓專業英語教育訓練機構與有需求的機關合作，量身打造各機關專屬的公務英語課程，充實全體文官英語培力，為國際接軌奠定基礎。

保訓會主委郝培芝說明，保訓會及國家文官學院將以精準培訓的原則，持續精進高階文官及中高階文官的國外培訓，培育具發展潛力人才，並將學員政策建言回饋機關，擴散培訓效益；另全面強化文官英語力，推出便利文官學習的全線上學習，擴大文官英語培力觸及率，利用有限資源，務實且精準為我國培育優秀文官。

保訓會報告則指出，近10年已培育我國逾800多位優秀中階及高階文官赴海外研習，國家文官學院也推出多項公務英語系列培訓，依學員不同程度及需求，全方位提升文官的英語實力。

保訓會主委郝培芝說明，為全面強化文官英語力，推出便利文官學習的全線上學習。（考試院提供）

保訓會主委郝培芝說明，為全面強化文官英語力，推出便利文官學習的全線上學習。（考試院提供）

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