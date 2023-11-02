婚前查詢伴侶家暴紀錄 薛瑞元：可先小規模試辦

衛生福利部長薛瑞元。（記者劉信德攝）

2023/11/02 14:15

〔記者楊丞彧／台北報導〕為強化家庭暴力防治工作，賦予親密關係潛在被害人有「詢問」與「知悉」家庭暴力紀錄之資訊權力，民進黨立委蘇巧慧提出修法草案，比照英國、加拿大等國「克萊爾法案」訂定相關機制。對此，衛生福利部長薛瑞元表示，可以先來做小規模試辦，看看有沒有實務上的可行性。

立法院社會福利及衛生環境委員會與司法及法制委員會今（2）日就「家庭暴力防治法」部分條文修正草案進行逐條審查，完成初審，送院會前不需再交由黨團協商。

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為比照國外「克萊爾法案」相關機制，蘇巧慧提出修訂第8條與增訂「家庭暴力風險資訊揭露及諮詢服務」專章。蘇巧慧表示，她提案本意是為了防範於未然，相關機制配套措施很多，有好處也有負擔。好處就是能讓另一半事先知情，但相對應地也會增加警政、衛政、社政等機關工作負擔。因此，社會量能是否足夠也是關鍵。她問衛福部，不同意增訂的理由為何？

對此，衛福部長薛瑞元回應，首先，衛福部尚未對此與其他機關、地方政府、民間團體等進行討論，目前也不清楚社會共識是如何。其次，這樣的做法有利有弊，好處是，準備結婚的可以先去查詢，看看對象是否過去有家暴紀錄。但也有人「愛到卡慘死」，萬一查到有相關紀錄，也未必代表往後就會有類似行為，利害之間的評估還需要再做斟酌。

薛瑞元也指出，目前相關資訊的彙整尚未到位，因此，若貿然通過這樣的修法，未來在執行面可能會有所疏漏。萬一出現查不到相關紀錄卻被家暴，相關責任就會很難釐清。

因此，薛瑞元建議，可以先進行小規模試辦計畫，看看實際上有沒有可行性，並持續與外界做溝通，看看外國這套「克萊爾法案」在台灣是否可行。

對此，蘇巧慧直呼「部長很有誠意」。她坦言，這樣的修法確實是走在前面，還有待各個相關機關達成共識後，才能再向前推進。況且，目前相關資訊也還不夠完整。因此，小規模試辦的提議她能接受，也同意不予增訂及修訂相關條文。

蘇巧慧另提出附帶決議，內容寫道，鑒於親密關係為締結及創造家庭之始，然觀察我國近12年之親密關係暴力案件呈現成長趨勢。依據國立暨南大學學者王珮玲專文指出，許多家暴加害人對待其親密伴侶有一定行為模式，即使伴侶更迭，但暴力行為仍會重複出現，成為所謂的「連續加害人」，致使家暴悲劇不斷重演、受害人不斷增加。

附帶決議指出，參考行政院提出之「家庭暴力防治法」部分條文修正草案，尚缺如英國、加拿大等國業已訂定之「克萊爾法案」機制，賦予親密關係潛在被害人有「詢問」及「知曉」家庭暴力紀錄之資訊權，以達到事前避免之效。因此，她請衛福部就家暴人數上升之成因與檢討，以及參照「克萊爾法案」機制研議我國相關機制等，在一個月內提出書面報告。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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